Diretta Atalanta Napoli Primavera/ Streaming video tv: testa-coda a Zingonia

Atalanta Napoli Primavera, diretta dall’arbitro Cristian Cudini della sezione Aia di Fermo, si gioca alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, venerdì 22 novembre 2019 come anticipo che aprirà la nona giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. Atalanta Napoli Primavera si caratterizza come un testa-coda: i nerazzurri campioni d’Italia in carica sono al comando della classifica nonostante abbiano giocato una partita in meno e prima della sosta il pareggio a Roma è stato il primo segno X per l’Atalanta Primavera dopo sei vittorie consecutive. Tutto bene a Bergamo, molto meno invece a Napoli, dal momento che i giovani partenopei con la sconfitta casalinga contro il Sassuolo nella scorsa giornata sono scivolati addirittura all’ultimo posto in classifica con soli 6 punti e dovranno dunque lottare duramente per conquistare la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Atalanta Napoli Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI PRIMAVERA

Diamo anche uno sguardo alle probabili formazioni per Atalanta Napoli Primavera. Per i padroni di casa nerazzurri di mister Massimo Brambilla disegniamo un 4-3-3 con Ndiaye fra i pali; difesa a quattro composta da Bergonzi, Okoli, Heidenreich e Brogni da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo Finardi, Guth e Gyabuaa, infine il tridente con gli esterni Ghisleni e Cambiaghi ai fianchi del centravanti Colley. Per il Napoli di Roberto Baronio possiamo disegnare invece un 3-4-3 sulla carta ancora più offensivo: Zanoli, D’Onofrio e Senese nella difesa a tre davanti al portiere Idasiak; a centrocampo da destra a sinistra i possibili titolari sono Vrikkis, Labriola, Mamas e Zedadka, infine nel tridente ecco la prima punta Vianni affiancato dalle ali Sgarbi e Palmieri.



