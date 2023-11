Diretta/ Atalanta Napoli (risultato 0-0) streaming video tv: c’è De Ketelaere! (Serie A, 25 novembre 2023)

DIRETTA ATALANTA NAPOLI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della sfida che pone di fronte Atalanta Napoli vede ritornare sulla panchina dei partenopei il tecnico Walter Mazzarri. La sconfitta dell’ultimo turno contro la formazione allenata da Aurelio Andreazzoli è costata all’ex tecnico Rudi Garcia. La classifica evidenzia due formazioni che si posizionano rispettivamente al quinto e quarto posto. Padroni di casa che hanno raccolto 20 punti in questo campionato con altrettanti i gol realizzati e 11 subiti. All’interno delle proprie mura amiche la formazione bergamasca ha ottenuto 10 dei 15 punti totali disponibili subendo solamente due reti. L’andamento in trasferta del Napoli li ha visti raccogliere 14 dei 18 punti disponibili. Partenopei che hanno raccolto 21 punti in totale con 24 gol realizzati e 13 subiti.

I migliori marcatori risultano essere rispettivamente Gianluca Scamacca con 5 reti in casa Atalanta e Victor Osimhen con un gol in più. L’attaccante nigeriano manca ormai dalla sfida dell’otto ottobre contro la Fiorentina e si candida a una maglia da titolare dopo l’infortunio. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali di Atalanta Napoli, poi la partita comincia! ATALANTA: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolašinac, Zappacosta, Éderson, Koopmeiners, Bakker, Pašalić, De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Musso, Rossi, Holm, Muriel, Zortea, Ruggeri, Adopo, Hateboer, Bonfanti, Miranchuk, Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini. NAPOLI: Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disposizione: Meret, Contini, Demme, Juan Jesus, Elmas, Osimhen, Simeone, Zerbin, Cajuste, Ostigard, Zanoli, Gaetano. Allenatore: Walter Mazzarri. (Marco Genduso)

DIRETTA ATALANTA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Napoli non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; questa infatti è una delle sette partite che, nel quadro della tredicesima giornata di Serie A, sono fornite soltanto sulla piattaforma DAZN che ha acquisito i diritti per trasmettere tutto il campionato di calcio. Di conseguenza soltanto gli abbonati al portale potranno assistere alle immagini del match, che sarà ovviamente in diretta streaming video potendo utilizzare dispositivi come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv dotata di connessione a internet.

TESTA A TESTA

Sono stati 120 i testa a testa della diretta Atalanta Napoli. Per 52 volte hanno avuto la meglio i campani mentre per 33 i bergamaschi con un totale colmato dai 35 pareggi. La differenza di gol fatti è di 36 gol a favore del Napoli. Nelle ultime tre uscite, i partenopei hanno sempre vinto contro l’Atalanta. Il più recente è stato il 2-0 targato Kvaratskhelia, autore di un gol pazzesco, e Rrahmani. In precedenza erano arrivati il 2-1 deciso da Osimhen e Elmas più il 3-1 con insigne su rigore, Politano e Elmas.

Queste tre vittorie di fila sono state la risposta a quello che era successo prima di questa striscia ovvero tre successi orobici. Il primo il 3-1 che è valso la finale di Coppa Italia grazie a Zapata e alla doppietta di Pessina, poi il 4-2 con Zapata, Gosens, Muriel e Romero che resero vani il gol di Zielinski e l’autorete di Gosens. Concludiamo con la terza vittoria di fila dell’Atalanta ovvero il 3-2 in terra napoletana: vantaggio della Dea con Malinovsky, rimonta del Napoli con Zielinski e Mertens fino alla controrimonta dell’Atalanta grazie a Demiral e Freuler. (aggiornamento di Christian Attanasio)

LA PRIMA DI MAZZARRI!

Atalanta Napoli, in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 18:00 di sabato 25 novembre, si gioca per la tredicesima giornata di Serie A 2023-2024. Data importante: segna infatti il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, a dieci anni dall’ultima volta e ovviamente in sostituzione di Rudi Garcia, esonerato dopo la sconfitta interna contro l’Empoli. Il Napoli è quarto in classifica, ma ben lontano dai picchi che gli avevano permesso di dominare la passata stagione; oggi a Bergamo rischia anche di farsi sorpassare da un’Atalanta che allo stesso modo deve risolvere qualche problema.

Prima della sosta infatti la Dea ha rischiato di perdere a Udine: ha pareggiato nei minuti di recupero, ma ha perso un’occasione per portarsi in zona Champions League e in generale non ha un grande passo in trasferta, cosa che appunto deve migliorare. La diretta di Atalanta Napoli sarà comunque molto delicata anche per la rivalità tra queste due squadre; aspettando che la partita si giochi, noi possiamo provare a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco al Gewiss Stadium, e dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

Gian Piero Gasperini deve rinunciare allo squalificato De Roon nella diretta Atalanta Napoli, e continua ad avere problemi in difesa: qui, dovrebbe giocare Kolasinac insieme a Djimsiti e Scalvini, con Musso favorito su Carnesecchi, mentre in mediana tra Koopmeiners e Pasalic scalerà l’olandese che affiancherà Ederson, con la conferma dei due esterni che saranno Zappacosta e Ruggeri. Pasalic allora giocherà sulla trequarti avendo una maglia da titolare; con lui ci sarà Lookman, mentre davanti a tutti la scelta di Gasperini ricadrà su Scamacca che è in netto vantaggio su Muriel.

Nel Napoli, Mazzarri per la sua prima non cambia il 4-3-3: avrà eventualmente tempo per la difesa a tre, al momento invece tutto confermato anche nelle scelte dei singoli, perché Gollini (Meret è acciaccato) sarà coperto da Rrahmani e Natan con Di Lorenzo e Mathias Olivera sulle corsie laterali, in mezzo al campo avremo la solita regia di Lobotka con Zambo Anguissa e Zielinski che andranno sulle mezzali. Osimhen, prossimo al rientro, sarà comunque ancora out oggi: dunque, come centravanti nel tridente partenopeo dovrebbe giocare Raspadori che è in vantaggio su Giovanni Simeone, mentre Politano e Kvaratskhelia saranno i due esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Atalanta Napoli, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2,65 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,25 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2,65 volte l’importo investito con questo bookmaker.











