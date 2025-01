DIRETTA ATALANTA NAPOLI, I NERAZZURRI NON VOGLIONO PERDERE ALTRO TERRENO

Si scende in campo sabato 18 gennaio 2025 alle ore 20:45 per la diretta Atalanta Napoli. Al Gewiss Stadium i bergamaschi ospitano i partenopei per la ventunesima giornata di Serie A in un match d’alta classifica ricordando infatti che i padroni di casa si trovano in terza posizione a quarantatre punti, come l’Inter che guida per differenza reti, mentre gli azzurri si trovano in vetta alla graduatoria con quarantasette punti. Nel corso della settimana la squadra allenata da mister Gasperini ha dovuto anche affrontare la Juventus, pareggiando per 1 a 1, così da recuperare la sfida che non era stata disputata regolarmente a causa dell’impegno in Supercoppa italiana.

Gli uomini del tecnico Antonio Conte hanno invece avuto a disposizione diversi giorni in più per poter preparare con calma e con grande attenzione questo impegno dopo aver battuto al Maradona l’Hellas Verona con un netto 2 a 0 nello scorso weekend. L’Atalanta avrebbe dunque l’occasione di rallentare la corsa del Napoli ed accorciare il distacco che separa i due club, non permettendo alla società di De Laurentiis di scappar via ricordando che i nerazzurri di Inzaghi hanno invece comunque ancora una partita da recuperare, ovvero quella che era stata interrotta contro la Fiorentina.

DIRETTA ATALANTA NAPOLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Come vedere la diretta Atalanta Napoli? In streaming su Dazn oppure su Now. Inoltre, la partita verrà trasmessa anche per gli abbonati a Sky in televisione sui canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, senza dimenticare la possibilità di sfruttare l’applicazione Sky Go.

DIRETTA ATALANTA NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Napoli ci raccontano di due schieramenti ed altrettante filosofie di gioco molto differenti. Ci aspettiamo dunque il consueto 3-4-2-1 per i nerazzurri di mister Gian Piero Gasperini con Carnesecchi, Scalvini, Hien, Kolasinac, Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta, Pasalic, De Ketelaere e Retegui. I partenopei dovrebbero invece utilizzare un modulo offensivo come il 4-3-3 di mister Antonio Conte con Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, McTominay, Neres, Politano e Lukaku.

DIRETTA ATALANTA NAPOLI, LE QUOTE

Nonostante lo svantaggio, comunque leggero, in classifica sono comunque i padroni di casa i favoriti per il successo se guardiamo le quote della diretta Atalanta Napoli offerte dai bookmakers. Secondo ad esempio Snai il pronostico è dunque favorevole ai bergamaschi ed il loro successo viene pagato 2.25 mentre la vittoria dei partenopei è quotata a 3.20. Bisogna inoltre evidenziare che gli azzurri, almeno secondo questi dati, avrebbero le stesse chances di portare a casa i tre punti tanto quelle di chiudere il match con un pareggio, dato che l’x viene appunto anch’esso indicato a 3.20.