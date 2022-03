Diretta/ Atalanta Napoli streaming video: partenopei fuori dalla crisi? (Primavera)

DIRETTA ATALANTA NAPOLI PRIMAVERA: GRANDE SFIDA!

Atalanta Napoli, in diretta mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 12.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti sarà una sfida valevole per la 23^ giornata di Primavera 1. Dopo cinque sconfitte consecutive in campionato i partenopei hanno dato un calcio alla crisi battendo con un rotondo 3-0 il Milan e avvicinandosi dunque alla parte centrale della classifica, portandosi a +4 dalla zona play out dopo un periodo nero che aveva tenuto in bilico la situazione di classifica del Napoli.

Probabili formazioni Atalanta Bayer Leverkusen/ Diretta tv, Gasperini rilancia Muriel

Servirà ora continuità in casa di un’Atalanta a sua volta sconfitta nell’ultima trasferta di Lecce e alle prese con alti e bassi molto fastidiosi, che hanno costretto i bergamaschi a ritrovarsi staccati dalla zona play off, alla quale si erano riavvicinati sensibilmente. Nel match d’andata Napoli vincente di misura sull’Atalanta grazie a una rete messa a segno da D’Agostino, 4-0 per i bergamaschi nel loro ultimo precedente contro i partenopei, datato 22 novembre 2019.

DIRETTA/ Roma Atalanta (risultato finale 1-0) streaming video tv: la decide Abraham

DIRETTA ATALANTA NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Napoli Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Napoli Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti. Per l’Atalanta, Massimo Brambilla schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dejcar; Del Lungo, Ceresoli, Bernasconi, Zuccon; Giovane, Berto, Sidibe; Chiwisa, De Nipoti, Cissè. Risponderà il Napoli allenato da Niccolò Frustalupi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Idasiak, Barba, Costanzo, Manè; Marchisano, Spavone, Saco, Giannini, Ambrosino; D’ Agostino, Cioffi.

Probabili formazioni Roma Atalanta/ Quote: il duello Cristante vs Freuler (Serie A)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Napoli Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.40.



© RIPRODUZIONE RISERVATA