Diretta Atalanta Napoli/ Streaming video Rai: tutto in equilibrio! (Coppa Italia)

DIRETTA ATALANTA NAPOLI: SI RIPARTE DA UN GRANDE EQUILIBRIO

Atalanta Napoli, che sarà diretta dal signor Federico La Penna, è la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020-2021: squadre in campo alle ore 20:45 di mercoledì 10 febbraio, e questa sfida che ci consegnerà la seconda finalista del torneo non poteva iniziare su binari di maggiore equilibrio. Una settimana fa si è visto pochissimo: reti bianche e tutto rimandato a questa sera, quando il Napoli avrà se non altro la possibilità di qualificarsi alla seconda finale consecutiva pareggiando con gol. Napoli che però ha perso il passo in campionato, e vive in un clima non troppo sereno: la sconfitta di Marassi contro il Genoa ha risvegliato le frequenti voci di un esonero di Gennaro Gattuso che ha già dato la sua versione dei fatti, adesso bisognerà vedere se una vittoria a Bergamo possa rischiarare un cielo plumbeo.

Così anche in casa della Dea, perché in Serie A le cose non stanno andando benissimo: dopo la sconfitta interna contro la Lazio l’Atalanta si è fatta rimontare tre gol dal Torino e ha nuovamente perso terreno rispetto alle avversarie dirette per la qualificazione in Champions League, anche Gian Piero Gasperini dunque sa che l’occasione di questa sera può essere ghiotta per ritrovare l’entusiasmo dei giorni migliori. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Atalanta Napoli; aspettando che la partita prenda il via possiamo intanto fare qualche rapida valutazione circa le scelte dei due allenatori tra indisponibilità, dubbi e certezze leggendo insieme le probabili formazioni della semifinale di ritorno di Coppa Italia.

DIRETTA ATALANTA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Napoli, come tutte le partite della Coppa Italia, sarà trasmessa sulla televisione di stato: in questo caso l’appuntamento è su Rai Uno, canale che naturalmente sarà disponibile anche in alta definizione e che vi darà la possibilità di seguire la semifinale di ritorno anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e servendovi di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone per visitare il sito o la app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI ATALANTA NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

Atalanta Napoli sarà giocata dai due allenatori con i soliti moduli: a dire il vero per Gattuso è appena diventato un 4-3-3 ma si tratta di qualcosa che si era già vista in stagione, e che semplicemente prevede l’arretramento di Zielinski a centrocampo e Lozano e Lorenzo Insigne che giocano sulla stessa linea di Petagna o Osimhen, con il nigeriano che questa volta potrebbe essere in vantaggio. In mediana il Napoli recupera Fabian Ruiz che può dunque scalzare Elmas e giocare al fianco di Bakayoko, mentre in difesa sono out sia Koulibaly che Manolas: tocca a Rrahami e Nikola Maksimovic con Di Lorenzo e Mario Rui esterni, mentre in porta il solito ballottaggio potrebbe essere vinto stavolta da Meret.

L’Atalanta potrebbe disporsi con Pessina e Ilicic in appoggio a Duvan Zapata, con Malinovskyi e Aleksey Miranchuk che sperano comunque nel posto; alle loro spalle Freuler e De Roon comporranno la cerniera mediana con il supporto di Gosens a sinistra, sull’altro versante invece potrebbe essere costretto agli straordinari Ruggeri, perché Hateboer non ci sarà e Maehle non è al top della condizione. Avremo un terzetto difensivo con Djimsiti, Cristian Romero e Palomino schierati in linea, e Toloi che parte leggermente indietro; il portiere, qui senza alcuna discussione, sarà come al solito Gollini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Atalanta Napoli, e quindi vediamo subito cosa ci dice questo bookmaker riguardo la semifinale di ritorno in Coppa Italia: la squadra favorita è la Dea, con un valore di 1,85 volte la puntata sul segno 1 per la sua vittoria, mentre il segno 2 che identifica il successo esterno dei partenopei vi permetterebbe di guadagnare 3,85 volte la giocata. Molto vicino il valore posto sul segno X che regola il pareggio, perché in questo caso la vostra vincita ammonterebbe a 3,90 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA