Diretta Atalanta Norwich/ Risultato live: seconda amichevole inglese per la Dea

Atalanta Norwich va in scena alle ore 20:00 italiane di martedì 30 luglio 2019: nella sua tournée inglese la Dea, che ha aperto con una sconfitta di misura contro lo Swansea, prosegue nel suo percorso di avvicinamento ad una stagione 2019-2020 che sarà storica. Per la prima volta infatti la società orobica si è qualificata per la fase a gironi di Champions League: dopo aver disputato l’Europa League raggiungendo i sedicesimi, arriva una nuova tappa per una squadra che sta facendo da modello di riferimento per tante connazionali e che adesso proverà a prendersi gli ottavi di finale, dopo aver già centrato il miglior piazzamento di sempre in Serie A con il terzo posto dello scorso maggio. L’avversaria nell’amichevole di questa sera è una formazione che ha appena guadagnato il ritorno in Premier League; vediamo dunque in che modo la squadra nerazzurra potrebbe essere schierata sul terreno di gioco da Gian Piero Gasperini, mentre aspettiamo che prenda il via la diretta di Atalanta Norwich.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Norwich, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa sui canali del nostro Paese; questo significa che non dovreste avere a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa partita, ma le informazioni utili arriveranno attraverso gli account ufficiali messi a disposizione dalla società orobica sui propri profili social, in particolar modo su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA NORWICH

Si avvicina l’inizio della stagione, pertanto Atalanta Norwiche sarà affrontata con una formazione competitiva e che potrebbe essere quella titolare per la prossima stagione. Davanti a Gollini ci sarà la solita difesa a tre composta da Palomino, Andrea Masiello e uno tra il rientrante Toloi e Djimsiti, con due esterni che potrebbero essere Hateboer e Castagne a meno che sulla corsia sinistra non vada a giocare Reca, in ballottaggio per la maglia. A centrocampo De Roon e Freuler sono i favoriti per iniziare la partita, perché ancora una volta saranno loro due a formare l’assetto centrale dell’Atalanta; allo stesso modo è certa la presenza di Alejandro Gomez sulla trequarti a fare compagnia a Ilicic, prevista la staffetta tra Musa Barrow e Muriel per il ruolo di prima punta e andrà definito anche il ruolo di Malinovskyi e Pasalic, che possono giocare in mezzo al campo come anche da trequartisti a supporto del centravanti.



