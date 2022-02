Diretta/ Atalanta Olympiakos streaming video e tv. Gasperini rilancia (Europa League)

DIRETTA ATALANTA OLYMPIAKOS: GASP NON VUOLE SCHERZI!

Atalanta Olympiakos, in diretta giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo sarà una sfida valevole per i play off di Europa League. Gasperini rilancia dopo l’eliminazione dalla Champions, l’Atalanta cercherà di restare agganciata alla gloria europea dopo l’1-1 in campionato contro la Juventus, con i bergamaschi che hanno ancora una partita da recuperare e restano in piena lotta per coltivare il sogno di partecipare alla Champions per la quarta stagione consecutiva.

Probabili formazioni Atalanta Olympiacos/ Quote, Pasalic scala a centrocampo?

I greci dell’Olympiakos vincendo il derby contro l’AEK Atene in campionato hanno messo in fila la quarta vittoria consecutiva portandosi a +9 sul PAOK secondo e ipotecando il titolo ellenico. Formazione sempre solida quella del Pireo che in Europa sa sempre recitare il ruolo della mina vagante. Si tratta del primo incrocio internazionale tra le due squadre che in passato non si sono mai ritrovate di fronte in una competizione UEFA.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA OLYMPIACOS/ Diretta tv, straordinari per Luis Muriel?

DIRETTA ATALANTA OLYMPIAKOS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Atalanta Olympiakos è su Sky Sport (Sky Sport Arena canale 204 e canale 253): per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet. La partita sarà anche visibile in chiaro su Tv8. CLICCA QUI PER VEDERE LA PARTITA SU TV8.

Diretta/ Juventus Atalanta Primavera (risultato finale 1-2): decisivo Sidibe!

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA OLYMPIAKOS

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Olympiakos, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Boga; Muriel. Risponderà l’Olympiakos allenato da Pedro Martins con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vaclik; Lala, Manolas, Papastathopoulos, Reabciuk; M’vila, Camara, Bouchalakis; Masouras, Soares, Camara.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Olympiakos, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo dell’Olympiakos, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA