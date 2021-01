Diretta/ Atalanta Parma (Serie A) streaming video e tv: Liverani all’ultima spiaggia

DIRETTA ATALANTA PARMA: TUTTO FACILE PER LA DEA?

Atalanta Parma, in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo, in programma mercoledì 6 gennaio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Sfida importante per entrambe le due compagini, ma mentre l’Atalanta sembra essersi ritrovata, come testimoniato dal 5-0 inflitto al Sassuolo, il Parma vede il tecnico Liverani quasi all’ultima spiaggia. Lo 0-3 interno subito dal Torino domenica scorsa ha messo in bilico la posizione del tecnico gialloblu, si è parlato di un possibile esonero che è stato però sospeso, ma un nuovo passo falso a Bergamo potrebbe essere fatale alla gestione dell’allenatore romano. Si parla di un possibile ritorno di D’Aversa sulla panchina gialloblu, l’Atalanta non è di sicuro l’impegno più comodo per provare a salvare qualsiasi panchina. Dopo la decisione di escludere dalla rosa il capitano Gomez, i bergamaschi sembrano aver ritrovato lo spirito, riportandosi a -3 dal quarto posto e con una partita in meno disputata. La speranza del tecnico Gasperini è quella di ritrovare il passo del girone di ritorno della scorsa stagione, con un ritmo praticamente da Scudetto.

DIRETTA ATALANTA PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Parma sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Serie A, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PARMA

Le probabili formazioni di Atalanta Parma, sfida che andrà in scena presso il Gewiss Stadium di Bergamo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gian Piero Gasperini con un 3-4-1-2: Gollini; Sutalo, Palomino, Djimsiti; Depaoli, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovsky; Muriel, D. Zapata.Gli ospiti guidati in panchina da Fabio Liverani schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Sepe; Busi, Valenti, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Brunetta; Karamoh, Cornelius.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Atalanta e Parma, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.25, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 6.00, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 11.00.

