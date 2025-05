DIRETTA ATALANTA PARMA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Cosa ci raccontano i numeri della diretta di Atalanta Parma? Facciamo un passo verso le statistiche e capiamo chi tra le due formazioni potrebbe avere la meglio in questa ultima partita di Serie A. Iniziamo con il dire che le squadre puntano entrambe sul pressing, abbiamo la Dea che sotto questo punto di vista è la migliore del campionato con 11km percorsi ogni giornata mentre dall’altra parte il Parma si aggira sui 9,7. Quindi sarà sicuramente una partita che potrebbe rivelare qualche sorpresa degna di nota sotto questo punto di vista, e attenzione anche ai gol negli ultimi quindici minuti, visto che i crociati sotto questo punto di vista ne prendono almeno il 26% su quelli totali. Basterà per portare a casa il risultato questa sera?

Calciomercato Atalanta News/ Nuovo assalto al baby bomber del Lione, un big venduto allo United!

Difficile a dirsi visto che la Dea potrebbe fare ampio turnover non essendo più in lotta per nessun obiettivo, ma attenzione comunque perché la panchina nerazzurra ha segnato dieci gol nelle ultime dieci partite di campionato. Per fare un confronto sullo stesso campione, il Parma solamente tre. Quindi sediamoci comodi sul divano e vediamo insieme chi tra le due formazioni nella diretta di Atalanta Parma riuscirà a portare a casa il risultato. Si inizia finalmente con il commento live! ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova, Sulemana, Brescianini, Palestra; De Ketelaere, D. Maldini; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini PARMA (3-5-2): Suzuki; Balogh, Circati, Valenti; Delprato, Hernani, M. Keita, Sohm, Valeri; Bonny, M. Pellegrino. Allenatore: Cristian Chivu (agg. Gianmarco Mannara)

Gasperini rinnovo vicino con l’Atalanta/ Da Farioli a Conte, il valzer estivo degli allenatori

DIRETTA ATALANTA PARMA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà vedere la diretta Atalanta Parma anche comodamente lontano dallo stadio di Bergamo solamente nel caso in cui abbiate sottoscritto un abbonamento a DAZN. Questa piattaforma manderà in onda la partita in streaming con il suo sito ufficiale e tramite l’applicazione dedicata.

ATALANTA PARMA, I DUCALI SI DEVONO SALVARE

Si comincia domenica 25 maggio 2025 alle ore 20:45 con la diretta Atalanta Parma. Presso il Gewiss Stadium di Bergamo il Parma prosegue la sua rincorsa verso la salvezza in Serie A con i suoi trentatre punti. Gli uomini guidati dal tecnico Cristian Chivu sono in sedicesima posizione ed arrivano dal pareggio senza reti ottenuto nientemeno che contro la capolista Napoli, sfida durante la quale è stato espulso proprio l’allenatore rumeno insieme con il tecnico dei partenopei Antonio Conte. Ai ducali la vittoria farebbe molto comodo poichè darebbe loro la certezza di evitare la retrocessione sebbene questo non sia l’unico risultato a loro disposizione.

Moviola di Parma Napoli/ Proteste per il rigore revocato, proteste per fallo di mano in area (19 maggio 2025)

Gli emiliani sono infatti condizionati anche dai punteggi che matureranno sugli altri campi e potrebbero mantenere la categoria anche in caso di pareggio o sconfitta. L’evolversi della situazione di Lecce ed Empoli sarà dunque determinante per il futuro del Parma che potrebbe pure finire col disputare uno spareggio contro l’Hellas Verona. Discorso ben diverso per i nerazzurri, ormai già matematicamente certi di partecipare alla prossima edizione della Champions League. Nel capoluogo lombardo c’è grande attasa per scoprire se mister Gian Piero Gasperini proseguirà la sua carriera allenando la Dea o meno nella prossima stagione dopo le dichiarazioni discordanti dello stesso emerse nelle ultime settimane.

ATALANTA PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Parma risentono delle assenze di Cuadrado, Ederson, Kolasinac, Posch, Scalvini e Toloi per mister Gasperini che dovrebbe dunque decidere di schierare un 3-4-2-1 con Rui Patricio, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta, De Ketelaere, Lookman e Retegui in avvio. Neanche il tecnico Chivu potrà scegliere fra tutti gli elementi della sua rosa a causa delle indisponibilità di Cancellieri, Mihaila, Charpentier, Kowalski, Man e Osorio ed è per questo motivo che l’allenatore rumeno dovrebbe scegliere di puntare sul modulo 3-5-2 con Suzuki, Delprato, Leoni, Valenti, Hainaut, Sohm, Keita, Hernani, Valeri, Pellegrino e Bonny come disposizione di partenza.

DIRETTA ATALANTA PARMA, LE QUOTE

Nonostante gli ospiti debbano ancora centrare il proprio obiettivo stagionale, i bookmakers indicano i padroni di casa come favoriti nelle loro quote per quanto riguarda l’esito finale della diretta Atalanta Parma. Prendendo ad esempio in esame quanto offerto da Sisal possiamo evidenziare che il successo dei bergamaschi non viene pagato oltre l’1.70 mentre l’eventuale trionfo dei gialloblu è quotato invece addirittura a 5.00. Anche la via di mezzo rappresentata dal pareggio potrebbe non essere di così semplice concretizzazione se si pensa che il segno x è stato posto a 3.60.