Diretta Atalanta Pergolettese/ Streaming video tv: amichevole a Zingonia (oggi 9 agosto 2023)

Atalanta Pergolettese, in diretta dal Centro Bortolotti di Zingonia (Bergamo), si giocherà alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 9 agosto. Questa amichevole sarà il penultimo impegno pre-campionato per l’Atalanta, che poi sarà attesa dal test di lusso di sabato sera contro la Juventus: il livello non sarà evidentemente lo stesso contro la Pergolettese, formazione che milita nel campionato di Serie C, che però può permettere magari qualche esperimento in più, ancora più prezioso perché il tempo prima del via del campionato comincia a scarseggiare.

L’Atalanta finora ha avuto degli alti e bassi che tutto sommato possono anche essere considerati normali in estate. La perla è stato sicuramente il successo esterno per 1-3 sul campo del Bournemouth nella prima amichevole internazionale, poi però purtroppo è arrivato il ko per 4-1 sul campo dell’Union Berlino a raffreddare gli entusiasmi. Contro una formazione lombarda di Serie C invece è già arrivato il 3-0 contro la Pro Sesto, cosa succederà oggi nella diretta di Atalanta Pergolettese?

DIRETTA ATALANTA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Pergolettese non dovrebbe essere garantita e nemmeno la diretta streaming video, quindi i punti di riferimento saranno il sito Internet e gli account social delle due società. Per chi volesse invece recarsi a Zingonia, ricordiamo che la partita si svolgerà a porte aperte, ma con una capienza limitata fino ad esaurimento dei posti.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PERGOLETTESE

Diamo infine uno sguardo anche alle probabili formazioni per la diretta di Atalanta Pergolettese. Naturalmente al centro dell’attenzione c’è già il test contro la Juventus di sabato, quindi oggi potrebbe giocare chi avrà meno spazio contro i bianconeri, con un possibile turnover e in ogni caso certamente molte sostituzioni a partita in corso, che non riguarderanno evidentemente gli infortunati Michel Adopo, Hans Hateboer, José Palomino e Brandon Soppy.

Il tema di maggiore interesse potrebbe quindi essere quello legato al possibile debutto in maglia nerazzurra di Gianluca Scamacca, il colpo di calciomercato estivo della società orobica per l’attacco del mister Gian Piero Gasperini. Oggi dunque potremmo vedere giocare Scamacca per la prima volta con la maglia dell’Atalanta, almeno per uno spezzone di partita.











