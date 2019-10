Diretta Atalanta Pescara Primavera/ Streaming video e tv: la Dea punta al poker

Atalanta Pescara Primavera, diretta dall’arbitro Marco Monaldi, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 13.00, sarà una sfida valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Dopo l’ultimo 0-2 in casa del Sassuolo, l’Atalanta resta assieme all’Inter l’unica squadra ancora a punteggio pieno dopo tre giornate nel campionato Primavera. I giovani bergamaschi hanno però condiviso con la prima squadra la beffa vissuta nel turno di Coppa contro lo Shakhtar Donetsk. Se infatti la squadra di Gasperini si è fatta beffare al 94′ perdendo 1-2 a San Siro, la Primavera ha buttato via la vittoria nella Youth League subendo al 94′ il gol del 2-2 degli ucraini, dopo che i nerazzurri si erano portati sul 2-1 grazie a una doppietta di Piccoli. Impegno difficile per il Pescara che dopo due sconfitte consecutive in avvio di campionato ha ritrovato però entusiasmo la settimana scorsa, con un rotondo 3-0 alla Sampdoria costruito tutto nel corso del primo tempo con i gol di Borrelli, Pavone e Masella, che hanno regalato agli abruzzesi la prima vittoria dopo la promozione dal campionato Primavera 2 dello scorso anno.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Pescara Primavera alle ore 13.00, si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia. Collegandosi sul sito sportitalia.com tramite pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet ci sarà anche la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PESCARA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Atalanta Pescara Primavera, per questo sabato 5 ottobre 2019, sfida valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1. 4-3-3 per l’Atalanta di Massimo Brambilla schierata con: Ndiaye, Ghislandi, Brogni, Da Riva, Okoli, Guth, Traore, Panada, Piccoli, Colley, Cambiaghi. 3-4-2-1 per il Pescara allenato da Cottafava schierato con: Sorrentino, Paolilli, Cipolletti, Mans; Tringali, Masella, Palmucci, Martella; Borelli, Pavone, Bocic.



