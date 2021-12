Diretta Atalanta Pescara Primavera/ Streaming video tv: timidi segnali di ripresa!

DIRETTA ATALANTA PESCARA PRIMAVERA: SFIDA DELICATA!

Atalanta Pescara Primavera viene diretta dal signor Aleksandar Djurdjevic, e si gioca alle ore 11:00 di domenica 12 dicembre: siamo nella 12^ giornata del campionato Primavera 1 2021-2022, e quasi incredibilmente questa partita vale molto in chiave salvezza. Diciamo così perché siamo abituati a vedere la giovane Dea lottare per scudetti che ha anche vinto negli ultimi anni, ma in questa stagione gli orobici faticano e sono reduci da un pareggio contro l’Empoli, che certamente non ha migliorato una situazione che resta realmente in bilico e complessa dal punto di vista della classifica.

Atalanta si qualifica se.../ Champions League: ko contro il Villarreal, ottavi addio

Comunque, sempre meglio di un Pescara che è ultimo; il Delfino ha vinto una sola volta in 11 partite, ma se non altro nell’ultimo turno ha strappato un pareggio alla Juventus (segnando al 90’) che ora potrebbe essere utile dal punto di vista psicologico. Aspettando che la diretta di Atalanta Pescara Primavera prenda il via, noi possiamo adesso valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco per una partita che porta in dote punti davvero preziosi, e quindi iniziamo a leggere insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Atalanta Villarreal (risultato finale 2-3): rimonta sfiorata

DIRETTA ATALANTA PESCARA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Pescara Primavera sarà garantita da Sportitalia 61, il secondo canale di questa emittente che ormai da tempo rappresenta la casa del campionato Under 19: si tratterà dunque di una visione in chiaro per tutti e, in assenza di un televisore, sarà come sempre a disposizione il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e che si potrà attivare sia visitando il sito www.sportitalia.com che scaricando l’app relativa su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Atalanta Villarreal (risultato 0-0): è ufficiale, si gioca domani alle 19

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PESCARA PRIMAVERA

Massimo Brambilla approccia Atalanta Pescara Primavera con il 3-5-2: a protezione del portiere Sassi dovrebbe agire una difesa formata da Ceresoli, Berto e Cittadini – dunque senza particolari sorprese – con Oliveri e Renault che ancora una volta sembrano essere i laterali preposti ad affiancare la zona mediana. Nel settore nevralgico del campo ci sarà spazio per Giovane e Alassane Sidibé, che faranno compagnia alla regia di Panada; davanti, una piccola chance ce l’ha Lozza che però dovrà vincere la concorrenza di De Nipoti e Pagani, ancora favoriti per essere titolari.

Il Pescara di Pierluigi Iervese gioca con un 4-3-3: in difesa davanti a Lucatelli ecco Pape Sakho, eroe dello scorso sabato, con Palmentieri e poi due terzini che saranno Staver e Colazzilli, a centrocampo invece spera in una maglia Mehic che però dovrà vincere la concorrenza di Colarelli e Caliò, mentre appare decisamente in vantaggio sulla concorrenza Kuqi che dovrebbe avere la maglia da playmaker. Nel reparto avanzato sono almeno in due a giocarsela, vale a dire Sayari e Scipioni; entrambi possono andare sugli esterni per Salvatore, Dalle Monache a sinistra e Blanuta come prima punta viaggiano invece verso la conferma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA