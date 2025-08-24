Diretta Atalanta Pisa, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Bergamo per la prima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA ATALANTA PISA, SI RIPARTE A BERGAMO!

Domenica 24 agosto 2025 alle ore 20:45 con la diretta Atalanta Pisa riparte ufficialmente la stagione per queste due compagini. I nerazzurri di casa accolgono quelli ospiti che sono tornati in Serie A dopo ben trentaquattro anni di assenza grazie alla promozione conquistata lo scorso anno sotto la guida del tecnico Filippo Inzaghi, oggi al Palermo.

I toscani hanno deciso di affidarsi ad un altro ex attaccante milanista per affrontare la nuova avventura nella massima serie ed è stato quindi scelto Alberto Gilardino al fine di guidare la prima squadra. Nella passata stagione il Campione del Mondo era stato esonerato dopo qualche giornata a causa dei risultati che stava ottenendo col Genoa, venendo sostituito da Vieira.

Pure per la Dea c’è stato un avvicendamento con l’addio di Gasperini e l’arrivo di mister Ivan Juric, allievo del collega piemontese. Il croato non ha vissuto un’ultima annata particolarmente serena e cerca a sua volta riscatto in un piazza importante dopo esser stato esonerato dalla Roma e non esser riuscito ad avvicinarsi minimamente alla salvezza con il Southampton.

Bisogna pure sottolineare che il calciomercato sta ancora cambiando parecchio il volto di queste due compagini. I bergamaschi hanno salutato Retegui, capocannoniere della stagione 2024/2025, e sono ai ferri corti con Ademola Lookman. I toscani invece punteranno subito su nuovi arrivati come l’esperto Juan Cuadrado, alla sua terza squadra nerazzurra consecutiva dopo aver lasciato la Juventus, e Nzola.

DIRETTA ATALANTA PISA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’unica soluzione per vedere la diretta Atalanta Pisa senza essere presenti allo stadio è quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN. Il servizio streaming a pagamento offerto da questa consentirà di seguire la sfida ovunque vi troviate ed anche attraverso il proprio televisore di casa se possedete una smart tv adatta.

ATALANTA PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Pisa ci evidenziano come i padroni di casa schiereranno un undici di partenza decisamente analogo a quelli visti durante la passata stagione. Il nuovo allenatore Ivan Juric utilizzerà quindi il 3-4-1-2 con Carnesecchi, Kossounou, Hien e Scalvini in difesa, Bellanova, De Roon, Ederson e Zappacosta nel mezzo, De Ketelaere, Pasalic ed il rientrante Scamacca. Modulo speculare pure per un altro tecnico all’esordio in campionato come Alberto Gilardino e sarà quindi 3-4-2-1 per i toscani con Scuffet tra i pali, Calabresi, Caracciolo e Canestrelli, Touré, Marin, Aebischer ed Angori, Cuadrado, Tramoni ed il nuovo centravanti Nzola.

ATALANTA PISA, LE QUOTE

Secondo quanto pronosticato dalle varie agenzie di scommesse sarà parecchio complicato per gli ospiti portare a casa il risultato della diretta Atalanta Pisa. Le quote di bookmakers come Sisal e Snai indicano appunto il segno 2 addirittura a 7.50, in netto contrasto con quanto pagato per l’1, ovvero la vittoria dei bergamaschi, rispettivamente a 1.40 e 1.35. Difficile che la sfida possa concludersi anche con un pareggio, fissato invece a 4.75 e a 5.00.