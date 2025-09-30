Diretta Atalanta Primavera Bruges streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la Youth League.

DIRETTA ATALANTA PRIMAVERA BRUGES (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Si gioca la diretta Atalanta Primavera Bruges, il match valido per la Youth League rappresenta il primo incrocio tra queste due squadre ma non come società, perché bisogna naturalmente – e purtroppo – ricordare il playoff dell’ultima Champions League in cui i belgi, incredibilmente, erano riusciti a eliminare la Dea con una vittoria a Bergamo del tutto inaspettata, dopo qualche decisione arbitrale controversa nel match di andata. Al netto di questo, l’Atalanta Primavera nel suo campionato sta facendo bene: dopo sei giornate non ha ancora perso, raccogliendo tre vittorie (due fuori casa) e altrettanti pareggi.

Diretta Inter Primavera Slavia Praga/ Streaming video tv: per la vittoria! (Youth League, 30 settembre 2025)

Certamente un’inversione di tendenza rispetto allo scorso anno, quando invece le prime sei partite avevano già portato in dote due sconfitte e un totale di 8 punti, mentre oggi si viaggia a quota 11. La Youth League era andata tutto sommato bene, stavolta è cominciata decisamente male ma, come già riportato, c’è tutto il tempo per invertire la rotta e andare a prendersi ancora una volta la qualificazione al turno successivo, ora bisogna fare punti nella diretta Atalanta Primavera Bruges che sta per cominciare e ci riferiamo subito al campo per sapere come andranno le cose, finalmente si comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Atalanta Bruges/ Quote: assenze per Juric (Champions League, oggi 30 settembre 2025)

DIRETTA ATALANTA PRIMAVERA BRUGES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bella notizia riguardo la diretta Atalanta Primavera Bruges, che infatti sarà garantita su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; per la diretta streaming video vi dovrete rivolgere a Now Tv o Uefa.tv.

ATALANTA PRIMAVERA BRUGES: PER I PRIMI PUNTI!

Ci avviciniamo alla diretta Atalanta Primavera Bruges, in programma alle ore 14:00 di martedì 30 settembre: a Zingonia va in scena la partita valida per la seconda giornata della Youth League 2025-2026, organizzata come la Champions League (e come lo scorso anno) con un girone e una classifica unici.

DIRETTA/ Juventus Atalanta (risultato finale 1-1): la pareggia Cabal! (Serie A, 27 settembre 2025)

L’Atalanta va alla ricerca del riscatto dopo la pesantissima sconfitta subita all’esordio: si sapeva che sul campo del Psg sarebbe stata durissima ma la giovane Dea è incappata in un 1-5 molto duro da digerire per il morale, anche se del tutto assorbibile nel cammino.

Per contro il Bruges ha battuto il Monaco partendo nel migliore dei modi e ora proverà a riscattare l’eliminazione subita immediatamente un anno fa, laddove invece gli orobici avevano raggiunto gli ottavi per poi perdere ai rigori contro il sorprendente Trazbonspor.

Quello però rappresenta il passato, adesso bisogna parlare del presente e allora, mentre aspettiamo che la diretta Atalanta Primavera Bruges prenda il via, proviamo a capire come le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni di una partita che assume già connotati importanti.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PRIMAVERA BRUGES

Per le scelte di Giovanni Bosi nella diretta Atalanta Primavera Bruges ci basiamo su quanto visto alla prima giornata di Youth League: dovrebbe essere un 3-5-2 con Ramaj, Maffessoli e Rinaldi schierati in difesa davanti a Sonzogni (ma occhio ad Anelli per la porta), con Steffanoni e Aliprandi che corrono sulle corsie e un centrocampo nel quale Gerard Ruiz e Bono affiancano Mencaraglia, autore dell’inutile gol contro il Psg. Avremmo poi Baldo e Michieletto come tandem offensivo, ma naturalmente le alternative per ogni reparto non mancano alla giovane Dea.

Il Bruges di Tim Wolf si dispone con un 4-2-3-1 nel quale Vanden Driessche è il portiere, davanti a lui ci sono Verlinden e Wins con Elbay e Vandeberre che agiscono in qualità di terzini, poi due centrocampisti che proteggono questa linea e dovrebbero essere Okon e Goemaere, che ha deciso la partita contro il Monaco. Amengai fa il trequartista sulla zolla centrale; Koren a destra e Bisiwu a sinistra possono essere confermati come esterni di questo reparto, mentre Van Britsom rimane il favorito numero uno per prendersi la maglia di attaccante.

PRONOSTICO E QUOTE ATALANTA PRIMAVERA BRUGES

Abbiamo anche il pronostico dei bookmaker sulla diretta Atalanta Primavera Bruges, la giovane Dea è favorita grazie al valore da 2,20 volte la giocata che Eurobet ha posto sul segno 1 per la sua vittoria, per contro il segno 2 che regola il successo dei belgi vi farebbe guadagnare una somma che corrisponde a 2,45 volte la quota giocata; decisamente più alta l’eventualità del pareggio – segno X – perché qui arriviamo a 3,80 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo.