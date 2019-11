Diretta Atalanta Primavera Dinamo Zagabria/ Youth League in streaming video e tv

Atalanta Primavera Dinamo Zagabria, partita che sarà diretta dall’arbitro estone Juri Frischer presso il Centro Sportivo Bortolotti, si gioca alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, martedì 26 novembre 2019, per la quinta giornata del girone C della UEFA Youth League 2019-2020. Atalanta Primavera Dinamo Zagabria è la sfida al vertice della classifica di questo gruppo di Youth League, nel quale le gerarchie sono molto diverse rispetto ai grandi: la Dinamo infatti è prima con 8 punti e l’Atalanta segue al secondo posto con 7 punti. All’andata in Croazia la Dinamo Zagabria padrona di casa aveva vinto per 1-0, iniziando così un cammino davvero eccellente, ma anche l’Atalanta sta marciando benissimo – basti ricordare la doppia vittoria ai danni del Manchester City, che ha dimostrato tutto il valore dei giovani nerazzurri bergamaschi, che non a caso portano sul petto lo scudetto tricolore che spetta ai campioni d’Italia Primavera.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Primavera Dinamo Zagabria di UEFA Youth League non sarà purtroppo disponibile, anche se avremo da palinsesto una differita in chiaro su Canale 20 alle ore 16.00. La partita dunque non dovrebbe essere visibile nemmeno in diretta streaming video via internet, tuttavia la differita sarà garantita collegandosi tramite pc sul sito mediasetplay.mediaset.it oppure con smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone scaricando l’applicazione Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PRIMAVERA DINAMO ZAGABRIA

Diamo adesso uno sguardo anche a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Atalanta Primavera Dinamo Zagabria. Massimo Brambilla potrebbe schierare i nerazzurri secondo il modulo 4-3-3 con questi possibili interpreti: Gelmi in porta; linea difensiva a quattro formata da Bergonzi, Heidenreich, Guth e Brogni da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo collochiamo Cortinovis, Da Riva e Panada, infine ecco il tridente d’attacco nel quale le due ali Ghisleni a destra e Cambiaghi a sinistra affiancheranno la prima punta Colley. Modulo 4-3-3 possibile anche per la Dinamo Zagabria Primavera allenata da Igor Jovicevic, che potrebbe scegliere questi titolari: Krkalic in porta; difesa a quattro composta da Hrvoj, Sutalo, Gvardiol e Jurisic; a centrocampo Jankovic, capitan Franjic e Krizmanic, in attacco invece ecco Sipos centravanti affiancato dai due esterni Karrica e Marin.



