Diretta Atalanta Primavera Manchester United/ Streaming video: sfida di Youth League

DIRETTA ATALANTA PRIMAVERA MANCHESTER UNITED: BIG MATCH!

Atalanta Primavera Manchester United, diretta dall’arbitro Mads Kristoffer Kristoffersen, è la partita in programma oggi, martedì 2 novembre 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 14.00. Siamo alla quarta giornata dei gironi di Youth league e per il gruppo F, capeggiato dal Villarreal a pieni punti, ecco che si accende una delle sfide più attese: con la diretta tra Atalanta primavera e Manchester United verranno messi in palio punti decisivi per la qualificazione al prossimo turno, tenuto conto che oggi i bergamaschi sono solo terzi con tre punti e che gli inglesi sono appena sopra a quota sei in classifica.

Per poter dunque ancora sognare l’accesso al tabellone finale della competizione giovanile della UEFA, i nerazzurri devono assolutamente fermare i diretti concorrenti: pure la sfida di questo pomeriggio con i Red Devils non sarà facile, tenuto conto che la squadra di Neil Wood ha già battuto i bergamaschi nel turno di andata con un netto 4-2. Pure i ragazzi di Brambilla hanno l’obbligo di provarci oggi: ci attende una partita infuocata.

ATALANTA PRIMAVERA MANCHESTER UNITED IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’INCONTRO

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che la sfida di Youth league tra Atalanta primavera e Manchester United sarà visibile in diretta tv su Sky: appuntamento alle ore 14.00 al canale Sky Sport uno, al numero 1 del telecomando. L’incontro di conseguenza sarà visibile in diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, ovviamente riservato solo agli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PRIMAVERA MANCHESTER UNITED

Vista l’alta posta in palio e il prestigio del rivale, ci pare abbastanza scontato che Brambilla impiegherà oggi solo i suoi titolari per disegnare le probabili formazioni della diretta Atalanta primavera Manchester United: pure se gran parte di questi hanno nelle gambe pesanti 90 minuti contro i pari età della Roma nell’ultima del campionato nazionale. Fissato comunque il 3-4-1-2 di partenza per la Dea ecco che oggi avremo Sassi tra i pali, mentre in difesa pure agiranno dal primo minuto Gerini, Berto e Ceresoli. Per il centrocampo nerazzurro si faranno avanti anche Giovane e Panada, come anche Renault e Oliveri, questi però sull’esterno: con Sidibe sulla trequarti, avremo poi Omar e Lozza in attacco.

Classico 4-3-3 per le probabili formazioni dello United per Wood: nella quarta giornata dei gironi il tecnico si affiderà a Garmach, Hugill e Mather in attacco, mentre a centrocampo rimane irrinunciabile un giocatore come Shoretire, che pure dovrebbe venir affiancato da Hansen Aaroen e Iqbal, anche se Savage è valida alterativa dal primo minuto. Per la difesa dei Red Devils poi si faranno avanti dal primo minuto Hardley e Kabwala al centro e il duo Fernandez-Jurado in corsia: 2arà al solito titolare tra i pali.



