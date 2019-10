Diretta Atalanta Primavera Shakhtar/ Streaming video tv: riscatto Dea? (Youth League)

Atalanta Primavera Shakhtar Donetsk sarà diretta dall’arbitro macedone Alexandru Tean e, alle ore 13:00 di martedì 1 ottobre, si gioca per la seconda giornata del gruppo C nella Youth League 2019-2020. La competizione internazionale dedicata agli Under 19 viene affrontata dalla Dea per la prima volta nella sua storia; all’esordio è arrivata una sconfitta sul campo della Dinamo Zagabria e la partita di oggi rappresenta già una sorta di spareggio, perché lo Shakhtar Donetsk a sua volta ha perso (contro il Manchester City) e dunque l’eventuale ko odierno lascerebbe una delle due formazioni all’ultimo posto. In campionato invece la Dea sta volando, avendo iniziato al meglio la difesa dello scudetto; adesso aspettiamo che arrivi il momento della diretta di Atalanta Primavera Shakhtar, nel frattempo possiamo valutare le scelte legate alle probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Primavera Shakhtar, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere garantita: non è questa una delle partite che vengono mandate in onda dalla televisione satellitare, e dunque non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Per le informazioni utili su questa sfida potrete dunque consultare il sito della UEFA che trovate sul portale www.uefa.com, così come gli account ufficiali della formazione bergamasca.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PRIMAVERA SHAKHTAR

In Atalanta Primavera Shakhtar, Massimo Brambilla dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla vittoria sul campo del Sassuolo: per esempio a centrocampo ci aspettiamo che Gyabuaa e Cortinovis vengano utilizzati come mezzali, mentre in mezzo a loro potrebbe esserci Da Riva (o Panada). In difesa Okoli e Guth saranno sempre davanti a Ndiaye, con Ghislandi e Brogni da terzini; nel tridente offensivo invece potrebbe trovare spazio Ebrima Colley, che si gioca la maglia con Amad Traoré sulla corsia destra. Dall’altra parte Cambiaghi potrebbe comunque avere il posto confermato, così anche Roberto Piccoli che rimane il centravanti di riferimento della squadra e soprattutto non ha troppe alternative (potrebbe però essere lanciato Ngock Italen, acquistato dal Chievo).



© RIPRODUZIONE RISERVATA