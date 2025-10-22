Diretta Atalanta Primavera Slavia Praga streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita per la 3^ giornata di Youth League.

DIRETTA ATALANTA PRIMAVERA SLAVIA PRAGA: OCCASIONE PER LA DEA!

Con la diretta Atalanta Primavera Slavia Praga siamo in campo alle ore 14:00 di mercoledì 22 ottobre 2025: impegno casalingo per la Dea che affronta la terza giornata di Youth League 2025-2026, e dopo aver perso le prime due partite spera finalmente di mettere a referto una vittoria che la rimetta in corsa.

Il rendimento dell’Atalanta Primavera in questo torneo è diverso da quello in campionato, positivo al netto del pareggio contro il Milan di domenica mattina: in Youth League infatti i giovani orobici hanno perso di schianto contro il Psg per poi cadere in casa contro il Bruges, dunque devono faticare per inseguire i playoff.

Non tutto è perduto ovviamente, anche se lo Slavia Praga merita rispetto: parliamo di una squadra con 4 punti in due giornate, roboante la vittoria contro il Bodo/Glimt all’esordio ma poi è anche arrivato il pareggio sul campo dell’Inter, i cechi stanno allora viaggiando molto bene.

Sarà importante disputare una partita di livello per avere la meglio nella diretta Atalanta Primavera Slavia Praga, comunque un’occasione visto che si gioca appunto in casa; noi aspettiamo che arrivi il primo pomeriggio, intanto valutiamo in maniera più approfondita le probabili formazioni della sfida.

DIRETTA ATALANTA PRIMAVERA SLAVIA PRAGA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Lo spazio in tv dedicato alla diretta Atalanta Primavera Slavia Praga non ci sarà nel nostro Paese; la partita di Youth League potrebbe essere disponibile in diretta streaming video su Uefa.tv.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PRIMAVERA SLAVIA PRAGA

Come giocherà Giovanni Bosi in questa Atalanta Primavera Slavia Praga? Ipotizziamo il 4-3-3 con Mencaraglia che può tornare in mezzo al campo in compagnia di Gerald Ruiz e Steffanoni, poi in difesa Maffessoli affianca Ramaj davanti al portiere Zanchi mentre a correre sulle fasce laterali potrebbero essere Percassi e Leandri, con Aliprandi che si candida a sinistra. Nel tridente offensivo Davide Bono è in competizione con Cakolli ma anche con i due esterni, che potrebbero essere Artesani e Baldo; da questo punto di vista Bosi può anche cambiare modulo giocando con il 3-4-2-1.

Schema questo molto simile a quello dello Slavia Praga di Jaroslav Machac, nel quale Boledovic, Sloncik e Kovar formano la linea difensiva che viene comandata dal portiere Kalanin, i due giocatori che avanzano il loro raggio d’azione e stanno larghi sono Pitak a destra e Kolisek a sinistra, nel settore nevralgico invece dovremmo avere la coppia formata da Rajnoha e Naskos, quest’ultimo in gol contro l’Inter tre settimane fa. Infine il tandem d’attacco, con Suleiman che agisce alle spalle: qui abbiamo Pikolon, lui pure nel tabellino dei marcatori dell’ultima partita di Youth League, e Potmesil.