Diretta Atalanta Psg/ Streaming video tv: la notte della Dea (Champions League)

Atalanta Psg, in diretta dallo stadio Da Luz di Lisbona, è in programma alle ore 21.00 di stasera, mercoledì 12 agosto 2020, per aprire la Final Eight della Champions League 2019-2020. Format inedito in una stagione stravolta dal Coronavirus, si gioca in partita secca e di conseguenza in caso di parità il match proseguirà con tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. L’attesa è grandissima, perché la diretta Atalanta Psg metterà la Dea di fronte al colosso parigino: economicamente è Davide contro Golia (nella Bibbia fu però il piccolo Davide a vincere…), sul campo un confronto affascinante tra la macchina da gol costruita nel corso degli anni da Gian Piero Gasperini a Bergamo e le tante stelle del Paris Saint Germain, alla ricerca per l’ennesima volta del trionfo in Champions League che ancora manca al Psg. L’Atalanta invece non ha nulla da perdere, è già andata ogni oltre più rosea previsione scrivendo contro il Valencia una pagina di storia e ora proverà ad entrare nel mito, con la dedica che sarebbe già pronta per la città di Bergamo, che proprio a causa del Covid ha passato mesi durissimi ma non ha di certo dimenticato la sua Dea.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ATALANTA PSG

La diretta tv di Atalanta Psg sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 (naturalmente al numero 5 del telecomando), oltre che sui canali satellitiari di Sky per gli abbonati. Di conseguenza raddoppierà anche la possibilità di seguire in diretta streaming video Atalanta Psg, perché essa sarà garantita a tutti tramite Mediaset Play ed in più per gli abbonati tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PSG

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Atalanta Psg, tra i nerazzurri Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con le assenze di Ilicic e Gollini, che sarà sostituito fra i pali da Sportiello, protetto dalla retroguardia a tre formata da Toloi, Palomino e Djimsiti, con Caldara prima alternativa. A centrocampo nessun dubbio sulla coppia centrale De Roon-Freuler e su Gosens come esterno sinistro, mentre a destra potrebbe esserci un ballottaggio Hateboer-Castagne, con il primo favorito per la maglia da titolare. Infine in attacco sono intoccabili Duvan Zapata come prima punta (con Muriel pronoto come sempre ad entrare dalla panchina) e il Papu Gomez sulla trequarti, dove al suo fianco Malinovskyi sembra favorito su Pasalic. Nel Psg Thomas Tuchel valuterà fino all’ultimo istante le condizioni di Mbappé, in alternativa sarebbe pronto Sarabia per completare il tridente con Neymar e Icardi. A centrocampo l’ex romanista Marquinhos agirà con Herrera e Gueye nel terzetto titolare che dovrà fare a meno di Verratti. Infine resta qualche dubbio anche in difesa, in particolare per quanto riguarda i due terzini Kehrer a destra e Bernat a sinistra, mentre in mezzo ecco Thiago Silva e Kimpembe centrali di difesa a protezione della porta difesa da Keylor Navas.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Atalanta Psg, basato sulle quote proposte dall’agenzia Snai. Comprensibilmente sono sulla carta favoriti i francesi, ufficialmente “in trasferta”: il segno 2 dunque è quotato a 2,05, mentre sul segno 1 la quotazione è pari a 3,30. Infine, l’ipotesi più remunerativa sarebbe il pareggio, che vale 3,85 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno X.



