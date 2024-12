La diretta Atalanta Real Madrid Primavera scende in campo alle ore 16.00 di oggi: per i giovani bergamaschi è un impegno di prestigio. L’Atalanta sta volando in questa edizione della Youth League, quattro vittorie e una sola sconfitta contro la Stoccarda, alla quale i nerazzurri hanno comunque già risposto battendo lo Young Boys. Al momento Atalanta al quarto posto nella classifica generale della competizione.

Indietro di 3 lunghezze rispetto ai bergamaschi il Real Madrid, reduce comunque da due vittorie consecutive ma frenato nel suo cammino dalle sconfitte contro Lille e Borussia Dortmund. Per il Real Madrid un crocevia molto importante ma l’Atalanta, battendo anche i Blancos, si metterebbe in pole position per chiudere la fase campionato di Youth League nei primissimi posti.

DIRETTA ATALANTA REAL MADRID PRIMAVERA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

In Italia non è programmata la trasmissione televisiva in diretta del match di Youth League tra Atalanta Primavera e Real Madrid Under 19. Tuttavia, la partita sarà disponibile in streaming su tablet, PC e smartphone tramite la piattaforma UEFA.tv.

ATALANTA REAL MADRID PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo le probabili formazioni della diretta Atalanta Real Madrid Primavera per la UEFA Youth League. Per l’Atalanta 4-3-3 con Zanchi in porta alle spalle di una difesa a quattro composta da Idele, Tavanti, Bilac e Ghezzi. Terzetto di centrocampo con Riccio, Mencaraglia e Steffanoni mentre nel tridente offensivo partiranno titolari Artesani, Baldo e Fiogbe. Per il Real Madrid 4-3-3 con Gonzalez estremo difensore e Fortea, Aguado, Valdepenas e Navascues nel quartetto di difesa. I tre di centrocampo saranno Cestero, Regueira e Perea, terzetto offensivo con Yafiez, Barroso e de Llanos.

ATALANTA REAL MADRID PRIMAVERA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco quelle che saranno le quote per le scommesse della diretta Atalanta Real Madrid Primavera per la UEFA Youth League. Vittoria dell’Atalanta quotata 3.85, eventuale pareggio quotato 3.80 e vittoria del Real Madrid proposta a una quota di 1.65.