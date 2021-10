Diretta/ Atalanta Roma (Primavera) streaming video tv: assalto alla capolista

DIRETTA ATALANTA ROMA PRIMAVERA: SFIDA IN EQUILIBRIO…

Atalanta Roma Primavera, in diretta venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Assalto alla capolista per i bergamaschi che sono separati di 6 lunghezze dai giallorossi primi della classe e che soprattutto sono reduci da due sconfitte consecutive. Dopo il ko nella UEFA Youth League contro il Manchester United i giovani orobici sono caduti anche a Napoli in campionato, uscendo di nuovo dalla zona play off e manifestando di nuovo problemi di continuità di rendimento.

La Roma mantiene la vetta solitaria, con un punto di vantaggio sul Genoa e due su Napoli e Juventus, anche dopo l’ultimo pareggio interno contro l’Empoli campione d’Italia in carica. I giallorossi sono comunque ancora imbattuti in campionato, con 14 gol realizzati vantano il migliore attacco e la difesa ha subito 2 gol contro i toscani dopo averne incassati altrettanti nelle precedenti 5 partite, peraltro subiti in un altro 2-2 in casa del Milan. Finora la squadra di Alberto De Rossi è stata la più continua del torneo e l’Atalanta proverà a destabilizzare queste certezze per rientrare nel giro che conta nella classifica.

DIRETTA ATALANTA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Roma Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Atalanta Roma Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti. Per l’Atalanta, Massimo Brambilla schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dajcar; Zuccon, Renault, Bernasconi, Berto; Olivieri, Giovane, Sidibe; Guerini, Rosa, Fisic. Risponderà la Roma allenata da Alberto De Rossi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Keramitsis; Louakima, Di Bartolo, Faticanti, Rocchetti; Volpato; Voelkerling Persson, Koffi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Bortolotti, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.



