Diretta Atalanta Roma primavera/ Streaming video tv: club a caccia di riscatto

DIRETTA ATALANTA ROMA PRIMAVERA: MATCH DELICATO

Atalanta Roma primavera, diretta dall’arbitro Luigi Carella, è la partita in programma oggi, sabato 17 aprile 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 13.00. Nella 19^ giornata del primo campionato di categoria è big match tra due club in cerca di riscatto in terra bergamasca: con la diretta tra Atalanta e Roma primavera sarà ardua battaglia per i tre punti messi in palio.

Necessita certo di vincere la squadra della Lupa, che dopo il KO con il Genoa e il pareggio strappato alla Fiorentina nell’ultimo turno, ha perso il ruolo di capolista del campionato in favore dei doriani: imperativo per i ragazzi di De Rossi tornare subito in vetta. Non meno bisognosa di punti la Dea, che inanellato il terzo pareggio di fila solo pochi giorni fa con il Milan, è scivolata fino all’ottavo gradino della classica, allontanandosi ancora dalla zona play off. Urge dunque subito porre rimedio, ma chi tra Atalanta e Roma primavera avrà la meglio oggi?

DIRETTA ATALANTA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Roma Primavera sarà garantita da Sportitalia, che è la casa del Campionato Primavera 1, sul proprio canale SI Solocalcio in chiaro per tutti, oppure sarà disponibile anche la diretta streaming video accessibile tramite il sito Internet www.sportitalia.com oppure l’app di Sportitalia.

DIRETTA ATALANTA ROMA PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta tra Atalanta e Roma primavera non attendiamoci grandi novità: entrambi i club hanno bisogno di punti e i due allenatori non potranno che puntare su i soliti titolari. Spazio al solito 4-3-1-2 per Mister Brambilla e i suoi nerazzurri, dove pure in attacco sarà subito spazio per Kobacki e Vorlicky, con il capitano Cortinovic pronto sulla linea della trequarti. Per la mediana dell’Atalanta si fanno poi avanti dal primo minuto Gyabuaa, Zuccon e Sidibe, mentre in difesa sono maglie già consegnate a Scalvini e Sutalo al centro: in corsia non mancheranno Ghislandi e Ruggeri. De Rossi potrebbe invece riproporre il 3-3-1-3 visto nelle ultime uscite oggi: avremo dunque Tale con Cirrvo e Podgoreanu fissi in attacco, seguito appena arretrato da Zalewski. Per il centrocampo sarà spazio per Darboe, Tripi e Milanese mentre in difesa le maglie sarebbero consegnate a Morichelli, Feratovic e Ndiaye.

