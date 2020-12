Diretta/ Atalanta Roma (Serie A) streaming video tv: scontro per sognare

DIRETTA ATALANTA ROMA: PER SFATARE IL TABÙ DI BERGAMO

Atalanta Roma, in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo in programma domenica 20 dicembre 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Scontro per sognare tra due squadre che sperano di proiettarsi nella zona nobile della classifica. C’è già riuscita la Roma che dopo la vittoria interna contro il Torino, nel posticipo del turno infrasettimanale, si è presa il terzo posto a braccetto con la Juventus. Oltre a tenere d’occhio la lotta per il primato, la squadra di Fonseca punta dritta al ritorno in Champions e al momento ha 6 punti di vantaggio sui bergamaschi, che hanno però disputato una partita in meno. Dopo aver battuto l’Ajax e conquistato gli ottavi di finale di Champions League e rifilato un secco 3-0 alla Fiorentina, i bergamaschi pareggiando in casa della Juventus hanno confermato la possibilità di tornare ai livelli della scorsa stagione, dopo le tensioni e le liti che avevano fatto temere la chiusura del ciclo con Gian Piero Gasperini in panchina.

DIRETTA ATALANTA ROMA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Roma sarà disponibile in esclusiva per i soli abbonati alla televisione satellitare, che la potranno seguire sul canale Sky Sport Serie A al numero 202 del loro decoder. In alternativa, come di consueto, la stessa emittente fornirà la visione della partita in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà attivare l’applicazione Sky Go, anche questa riservata ai clienti, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA

Le probabili formazioni di Atalanta Roma, sfida che andrà in scena presso il Gewiss Stadium di Bergamo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gian Piero Gasperini con un 3-4-2-1: Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; D. Zapata. Gli ospiti guidati in panchina da Paulo Fonseca schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Atalanta e Roma, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.25, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.75, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA