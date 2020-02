Diretta Atalanta Roma/ Streaming video DAZN: sfida per il quarto posto (Serie A)

Atalanta Roma, che sarà diretta dal signor Orsato, è l’anticipo serale di sabato 15 febbraio per la 24^ giornata nel campionato di Serie A 2019-2020: squadre in campo alle ore 20:45 in quello che al momento rappresenta un vero e proprio spareggio per il quarto posto. Con le prime tre della classe che sono scappate (la Lazio ha 9 punti di vantaggio sulla Dea), non può che essere così anche perchè la Roma si trova a +5 sul Cagliari sesto; i giallorossi devono comunque riscattare le due sconfitte consecutive che ne hanno rallentato la marcia aprendo anche qualche punto di domanda circa l’avventura di Paulo Fonseca in panchina. L’Atalanta invece prosegue nel suo ennesimo campionato di alto livello, e potrebbe centrare la seconda qualificazione consecutiva in Champions League – di cui giocherà uno storico ottavo tra poco; gli orobici hanno avuto qualche passaggio a vuoto ultimamente, ma sabato scorso sono ripartiti vincendo sul campo della Fiorentina e sono riusciti a staccare l’avversaria odierna, che potrebbero distanziare ancor di più. Dunque non ci resta che stare a vedere quello che succederà nella diretta di Atalanta Roma, aspettandone il calcio d’inizio possiamo valutare le scelte dei due allenatori e leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Roma sarà disponibile sul canale 209 del decoder di Sky, ovvero DAZN1 che la nuova piattaforma ha reso disponibile ai suoi clienti che siano abbonati anche alla televisione satellitare. L’alternativa resta quella consueta della diretta streaming video: potrete seguire la partita di Serie anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure decidere di installare l’applicazione Sky direttamente sul vostro televisore, a patto che goda di una connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA

Nessun indisponibile per Gian Piero Gasperini in Atalanta Roma, e dunque ci aspettiamo la formazione classica: uno solo il ballottaggio aperto a meno di sorprese, dunque in mezzo al campo il tecnico della Dea dovrà scegliere tra Freuler e Pasalic per affiancare il rientrante De Roon. In difesa non cambia nulla, Palomino in posizione centrale con Rafa Toloi e Djimsiti che agiscono ai suoi lati; in porta va per la conferma Sportiello, così come i due laterali di centrocampo che dovrebbero essere Castagne (in vantaggio su Hateboer) e Gosens. Alejandro Gomez e Ilicic faranno compagnia a Duvan Zapata, anche se Muriel spera in una maglia dal primo minuto; qualche dubbio in più ce l’ha Fonseca che, senza lo squalificato Cristante, può avanzare Gianluca Mancini (inserendo Federico Fazio in difesa) o arretrare Lorenzo Pellegrini oppure, ancora, dare fiducia dal primo minuto a Villar. A completare lo schieramento arretrato saranno Smalling e due terzini, verosimilmente Spinazzola e Kolarov anche se Santon se la gioca; Pau Lopez sarà il portiere, sulla trequarti con Pellegrini (tornato dalla squalifica) possono operare Cengiz Under e uno tra Perotti e Justin Kluivert con Carles Perez che li insidia e ha qualche possibilità di iniziare la partita del Gewiss Stadium, Dzeko naturalmente agirà come centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Atalanta Roma sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Bwin, secondo cui i favori nella partita di Serie A vanno alla Dea: il segno 1 che identifica l’ipotesi della vittoria casalinga vi permetterebbe di intascare una cifra corrispondente a 1,87 volte la puntata, mentre per il successo esterno (segno 2) la vincita corrisponderebbe a 3,50 volte quello che avrete messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 4,00 volte la giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA