Diretta Atalanta Roma/ Streaming video tv: Gasperini incontra Mourinho (Serie A)

Atalanta Roma, in diretta sabato 18 dicembre alle ore 15:00 dal Gewiss Stadium di Bergamo, sarà valevole per la diciottesima giornata di Serie A. L’Atalanta è reduce dalla vittoria in rimonta sul Verona, con la gara terminata con il risultato di 1-2. La squadra di Gian Piero Gasperini è sicuramente tra le più in forma di questo periodo. I bergamaschi hanno infatti vinto le ultime sei gare disputate, con l’ultima sconfitta che risale allo scorso 3 ottobre, in occasione del 2-3 contro il Milan. La Dea viaggia spedita in campionato, e con il filotto di dieci risultati utili consecutivi si è inserita prepotentemente nella lotta scudetto.

Nella scorsa giornata, la Roma è tornata alla vittoria, battendo lo Spezia all’Olimpico con il risultato di 2-0. I giallorossi erano reduci da due sconfitte consecutive, subite contro Bologna e Inter, a causa di queste erano infatti scivolati fuori dalla zona-Europa. Con i tre punti dell’ultimo turno, la squadra di José Mourinho è tornata in sesta posizione, approfittando del mezzo passo falso della Juventus. Nella scorsa stagione, la sfida tra le due compagini giocata a Bergamo, è terminata con la netta vittoria dei nerazzurri, i quali si sono imposti con il risultato di 4-1.

ATALANTA ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Atalanta Roma di Serie A sarà una diretta streaming video, trasmessa dalla piattaforma DAZN. Come ben noto, l’emittente digitale da quest’anno detiene i diritti esclusivi di 7 partite su 10 a giornata di Serie A, tra cui questa. Per poter accedere ai contenuti, bisogna essere abbonati al servizio e disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv con l’applicazione dedicata. Questa gara quindi non sarà disponibile su Sky Sport, con l’emittente satellitare che detiene i diritti di trasmissione di 3 partite per turno in co-esclusiva con la precedente.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA ROMA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Atalanta Roma, le quali si affronteranno nella partita valida per la diciottesima giornata di Serie A. L’allenatore della Dea, Gian Piero Gasperini, dovrebbe schierare Pasalic e Ilicic alle spalle dell’unica punta Duvan Zapata. Con il consueto modulo, 3-4-2-1, ecco la probabile formazione titolare dell’Atalanta: Musso; Toloi, Palomino, Demiral; Maehle, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Ilicic; Zapata.

In casa Roma, il tecnico José Mourinho, dovrebbe confermare gran parte della squadra vincente nell’ultimo turno contro lo Spezia. L’unica novità dovrebbe riguardare il partner d’attacco dell’insostituibile Abraham. Al posto di Borja Mayoral, dovrebbe esserci Zaniolo, il quale tornerebbe a giocare da titolare. Con il modulo 3-5-2, questa la probabile formazione titolare della Roma: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Atalanta Roma di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Sembra favorita la squadra bergamasca, con la vittoria dell’Atalanta, abbinata al segno 1, quotata 1.70. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 4.25. Stessa quota anche per la vittoria della Roma, con il segno 2, quotato 4.25.



