DIRETTA/ Atalanta Roma streaming tv: 121 incroci in Serie A, meglio i giallorossi

Manca orami poco al calcio d’inizio della diretta del Monday Night Atalanta Roma, e allora soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni, che tra poco andranno a chiudere il programma della 31^ giornata di Serie A. Dea e Lupa hanno spesso dato vita a match spettacolari, soprattutto in epoca recente, per una sfida che ormai è diventata una classica della massima serie: in totale si contano 121 confronti in Serie A.

Il bilancio di queste partite nel massimo campionato di calcio pende decisamente dalla parte dei giallorossi: 29 vittorie per l’Atalanta, 38 pareggi e 54 vittorie per la Roma. Questo invece il bilancio del numero di reti: 139 gol per l’Atalanta e 182 gol per la Roma. Dopo le due vittorie della Roma nello scorso campionato, la gara d’andata se l’è aggiudicata l’Atalanta: 0-1 all’Olimpico con rete di Scalvini. (Aggiornamento di MB)

ATALANTA ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Roma non è prevista sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite selezionate per questa 31^ giornata di campionato. Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie A è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza la visione di Atalanta Roma in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

ATALANTA ROMA: PER LA CHAMPIONS!

Atalanta Roma, in diretta lunedì 24 aprile 2023 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium di Bergam, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A. Uno scontro diretto per l’Europa fondamentale in termini di classifica: ci si gioca tanto in questo Monday night.

L’Atalanta è settima in classifica con 49 punti, frutto di quattordici vittorie, sette pareggi e nove sconfitte. La Dea arriva a questo appuntamento dopo il pareggio esterno per 1-1 contro la Fiorentina. La Roma, invece, è quarta a quota 56 punti, raccolti grazie a diciassette vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte. I giallorossi sono reduci da tre successi di fila, l’ultimo per 3-0 contro l’Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA

Ancora qualche dubbio da valutare per Gasperini e Mourinho, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Atalanta Roma. Partiamo dalla Dea, priva di Hateboer, Ruggeri, Vorlicky e Lookman. Nerazzurri in campo con il 3-4-1-2: Sportiello, Toloi, Djimsiti, Scalvini, Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle, Koopmeiners, Zapata Hojlund. Per quanto riguarda i giallorossi, indisponibili Karsdorp, Smalling e Wijnaldum. Il modulo è il consueto 3-4-2-1: Rui Patricio, Mancini, Ibanez, Llorente, Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy, Dybala, Pellegrini, Abraham.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Atalanta avanti sulla Roma secondo i bookmakers italiani. Andiamo a conoscere le quote per le scommesse del match grazie a Eurobet: la vittoria dell'Atalanta è a 2,35, il pareggio è a 3,15, con la vittoria della Roma a 3,15. L'Under 2,5 è dato a 1,65, con l'Over 2,5 a 2,10. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,82 e 1,90.











