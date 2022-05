DIRETTA/ Atalanta Salernitana video streaming tv: in Serie A è la prima a Bergamo

DIRETTA ATALANTA SALERNITANA: I TESTA A TESTA

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Atalanta Salernitana e dunque possiamo anche parlare dei precedenti di questa partita. In epoca recente sono davvero pochi: prima di questo campionato l’ultimo incrocio risaliva a uno 0-0 nel giugno 2004, eravamo in Serie B e quello è stato il contesto della maggior parte delle sfide tra queste due squadre. Va notato che nel 1998-1999, l’altra stagione trascorsa dalla Salernitana nel massimo campionato, era l’Atalanta a stazionare in cadetteria; nel nuovo millennio le partite sono appena 3 con due vittorie esterne della Dea e il pareggio di cui sopra, ma in generale spicca l’assenza di vittorie per la squadra campana.

DIRETTA/ Atalanta Verona Primavera (risultato 2-2): Cissè regala il pari alla Dea

Dobbiamo tornare però al novembre 1999 per trovare l’ultima volta in cui l’Atalanta ha saputo vincere nel suo stadio, che era ancora conosciuto come Atleti Azzurri d’Italia: la Salernitana era retrocessa e aveva iniziato molto male il campionato, all’inizio della 11^ giornata era nei bassifondi della classifica mentre gli orobici occupavano la seconda posizione. I padroni di casa si erano imposti con Nicola Caccia ad aprire le danze e l’autorete di Drazen Bolic che aveva definitivamente chiuso i conti. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Atalanta Torino (risultato finale 4-4): Muriel cancella l'euforia granata!

DIRETTA ATALANTA SALERNITANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Atalanta e Salernitana, importantissima sia per la lotta all’Europa, sia per il raggiungimento della salvezza? La diretta Atalanta Salernitana si potrà vedere su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet. La gara di campionato, posticipo del lunedì, si potrà però seguire anche su Sky. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

ATALANTA SALERNITANA: OSPITI A CACCIA DELLA SALVEZZA

Atalanta Salernitana, in diretta lunedì 2 maggio 2022 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo sarà una sfida valida per la 35^ giornata di Serie A. Posticipo del lunedì con punti assolutamente decisivi in ballo. L’Atalanta è chiamata a sfruttare le frenate di Roma e Fiorentina nella corsa all’Europa per proiettarsi di nuovo in zona Conference League con vista sull’Europa League: un successo porterebbe i bergamaschi a quota 58 punti, a +2 sulla Fiorentina ottava e una sola lunghezza dietro le romane.

DIRETTA/ Spal Atalanta Primavera (risultato finale 2-3): decide Cisse al 94'

Ci sarà da fare i conti però con una Salernitana reduce da tre vittorie consecutive e trasformata nelle ultime settimane: i granata sembravano spacciati e sono tornati prepotentemente in corsa, col recupero col Venezia ancora da sfruttare per agganciare il Cagliari, ancora da affrontare nello scontro diretto. Nel match d’andata Atalanta vincente di misura a Salerno con un gol di Zapata, il 12 giugno 2004 l’ultimo precedente (allora in Serie B) a Bergamo tra le due squadre, 0-0 il risultato finale.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SALERNITANA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Salernitana, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Zapata. Risponderà la Salernitana allenato da Davide Nicola con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sepe; Gyomber, Fazio, Dragusin; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Salernitana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.00, mentre l’eventuale successo della Salernitana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA