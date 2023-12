Diretta/ Atalanta Salernitana, streaming video tv: la Dea per il settimo posto (Serie A, 18 dicembre 2023)

DIRETTA ATALANTA SALERNITANA, GRANATA IN DIFFICOLTA’

La diretta Atalanta Salernitana, in programma lunedì 18 dicembre alle ore 20:45, racconta della sedicesima giornata di Serie A. Gli orobici sono reduci dal 4-0 ai danni del Rakow in Europa League, competizione che l’Atalanta aveva già blindato con qualificazione e primo posto con un turno d’anticipo. In campionato arriva dalla rocambolesca vittoria con il Milan per 3-2 firmata Muriel al 95′. Prima di questo successo, la Dea era in crisi con un pareggio e due sconfitte consecutive con Napoli e Torino.

La Salernitana naviga in cattive acque come testimoniano gli otto punti conquistati in 15 partite e l’ultimo posto in classifica. Il 2-1 inflitto alla Lazio sembrava aprire uno spiraglio ai ragazzi di Filippo Inzaghi, ma le successive partite hanno raccontato dei vari problemi che affliggono i granata, sconfitti sia da Fiorentina che dal Bologna. La salvezza dista 5 punti, non è ancora nulla compromesso ma la strada si fa sempre più in salita ogni giornata che passa.

ATALANTA SALERNITANA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Atalanta Salernitana sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Naturalmente, per fruire del servizio, bisognerà essere abbonati: per quanto riguarda l’emittente televisiva si dovrà essere in possesso del pacchetto Calcio mentre per DAZN non c’è differenza tra i pacchetti ergo basterà essere abbonati.

Anche la diretta streaming Atalanta Salernitana sarà visibile su entrambe le piattaforme. Per gli abbonati Sky esiste l’applicazione Sky Go che funziona su smartphone, tablet e pc mentre per chi è abbonato a DAZN potrà vedere la partita, oltre che sui dispositivi elencati in precedenza, anche sulla console di gioco

ATALANTA SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Atalanta Salernitana vedono la squadra di casa schierarsi con il 3-4-1-2. In porta Musso, terzetto arretrato con De Roon, Djimsiti e Scalvini Gli esterni saranno Zappacosta e Ruggeri con un centrocampo ricco di qualità e quantità con Koopmeiners e Ederson. Davanti Pasalic farà il trequartista alle spalle di Lookman e De Ketelaere.

Replica la Salernitana con il 3-4-2-1. Tra i pali Costil, difesa a tre composto da Daniliuc, Gyomber E Pirola. Mazzocchi agirà da esterno a destra, Bohinen e Coulibaly si divideranno la mediana mentre Bradaric starà sul lato mancino. Candreva e Kastanos daranno una mano all’unica punta Dia.

ATALANTA SALERNITANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di diretta Atalanta Salernitana danno per favorita la squadra di casa a 1.30. Secondo bet365, la X del pareggio è dato a 5.50 mentre il 2 fisso dieci volta la posta in palio.

Secondo i bookmakers la gara sarà ricca di reti come testimonia l'Over 2.5 a 1.55 contro l'Under a 2.30. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.00 e 1.75.











