Diretta/ Atalanta Sampdoria (Primavera) streaming video e tv: bergamaschi all’attacco

DIRETTA ATALANTA SAMPDORIA: SFIDA EQUILIBRATA

Atalanta Sampdoria, in diretta dal Centro Sportivo Bortolotti, in programma mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato Primavera 1. Bergamaschi alla prova dopo una prima reazione arrivata grazie alla vittoria contro il Torino: un poker che ha rialzato i nerazzurri dopo una serie di risultati negativi culminata nella sconfitta contro la Lazio negli ottavi di finale di Coppa Italia. La tripletta di Italeng contro i granata ha tracciato la via per i bicampioni d’Italia in carica per provare a risalire la china. La sfida si rinnova contro una Sampdoria che rappresenta senza ombra di dubbio un banco di prova importante. In campionato i blucerchiati hanno messo in fila 4 vittorie consecutive, particolarmente clamorosa quella di domenica scorsa in casa della Juventus, in cui la Samp ha calato il poker grazie ai gol di Siatounis, Trimboli, Di Stefano e Yepes. Risultati che hanno permesso alla Sampdoria di scalare la classifica e ora a portarsi a -3 dalla Juve seconda in classifica.

DIRETTA ATALANTA SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Sampdoria Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Atalanta e Sampdoria Primavera al Centro Sportivo Bortolotti. I padroni di casa allenati da Massimo Brambilla scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Gelmi; Ghislandi, Cittadini, Scalvini, Grassi; Sidibe, Panada, Gyabuaa; Kobacki, Italeng, Vorlicky. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Felice Tufano con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Avogadri; Obert, Aquino, Napoli; Giordano, Trimboli, Yepes, Francofonte, Ercolano; Marrale, Prelec.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Atalanta Sampdoria Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.50 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.15 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 2.85 volte l’importo scommesso.

