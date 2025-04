DIRETTA ATALANTA SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 4-1): SECONDO TEMPO

Ricomincia il secondo tempo della sfida tra Atalanta e Sampdoria primavera. La ripresa non presenta tante emozioni. Tra le poche si evidenziano due azioni consecutive degli ospiti che impegnano il portiere Pardel che respinge senza troppi problemi. Atalanta in gestione in questo secondo tempo e si avvicina sempre di più ai tre punti. Giallo per la Sampdoria.

Cambi per Atalanta con Steffanoni e Artesani al posto di Riccio e Fiogbe, quest’ultimo prima di uscire trova la quarta rete della partita. Per la formazione blucerchiata dentro Valenza, Diop e Forte al posto di Ivkovic, Papasergio e Ovalle Santos. Sul gong la rete della formazione ospite che rende meno amaro il passivo. Finisce la partita. Vince l’Atalanta con il risultato di 4-1. (Marco Genduso)

DIRETTA ATALANTA SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 3-0): PRIMO TEMPO

inizia la sfida tra Atalanta Sampdoria. Il blucerchiati sono subito pericolosi con il tentativo di Nhaga che si stampa sopra la traversa. Sampdoria in controllo in questi primi cinque minuti della sfida. Atalanta subito pericolosa con Bonanomi che tenta di servire i compagni al centro senza trovare nessuno.

La partita si sblocca al minuto sette con l’attaccante Cakolli che non se lo fa dire due volte girandosi in area di rigore e freddando il portiere. Vantaggio della Dea. 2-0 Atalanta con Simonetto, che dagli undici metri non sbaglia. Battuto il portiere Krastev dopo il fallo di Balde in area di rigore. Nemmeno il tempo di esultare che i bergamaschi realizzano il 3-0 con Finisce il primo tempo, squadre all’intervallo con il risultato di 3-0. (Marco Genduso)

DIRETTA ATALANTA SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa dicono i numeri sulla diretta di Atalanta Sampdoria Primavera? Prima di immergerci nel rettangolo verde abbiamo l’opportunità di osservare le statistiche e capire chi tra le due formazioni potrà avere la meglio in termini di trend. Partiamo subito con il dire che sembra già uno scontro tra Davide contro Golia numericamente parlando. La Dea segna in media il doppio delle reti dei blucerchiati, parliamo infatti di 1,2 per i genovesi contro i 2 dei bergamaschi che oltre a questo però subiscono quasi mezzo gol in più da parte della difesa a differenza della Samp.

Questo ci fa capire che la vittoria nerazzurra non è cosi scontata e questo dovrebbe darci una grossa possibilità di assistere ad una partita ricca di spettacolo, non dimentichiamo infatti che il 52% delle gare delle due squadre finisce con più di due gol nel risultato finale. Adesso passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Atalanta Sampdoria Primavera, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live della diretta di Atalanta Sampdoria Primavera. Si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA ATALANTA SAMPDORIA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Atalanta Sampdoria Primavera vi basterà aprire la televisione su Sportitalia. La diretta streaming invece si vedrà o sull’applicazione o sul sito web sempre di Sportitalia.

BERGAMASCHI QUASI SALVI

Le due formazioni che scenderanno in campo oggi sono divise da quasi il doppio dei punti. La diretta Atalanta Sampdoria Primavera vede i liguri a 22 mentre i bergamaschi a 43 dopo 34 giornate di campionato. Si disputerà domenica 27 aprile 2025 alle ore 11:00.

Per l’Atalanta non è stata una stagione esaltante, ma perlomeno si possono definire tranquilli circa la zona retrocessione dato che mancano solo a -3 dall’aritmetica salvezza. Fondamentale il successo per 1-0 sull’Inter del 19 aprile.

La Sampdoria invece è quasi rassegnata la proprio destino. Penultima in classifica, peggio solo l’Udinese con 103 gol subiti, la squadra blucerchiata è a -11 dal Bologna terzultimo ai playout. Il Doria è reduce da tre sconfitte di fila contro Cagliari, Genoa e Torino.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SAMPDORIA PRIMAVERA

L’Atalanta Primavera giocherà cn il 3-5-2 con Pardel in porta, difeso da Gobbo, Ramaj e Comi. A centrocampo ci saranno Adele, Riccio, Bonanomi, Manzoni e Simonetto mentre il tandem offensivo vedrà Baldo e Casoli in avanti.

Stesso modulo anche per la Sampdoria Primavera che opta per Krastev tra i pali, protetto dal terzetto D’Amore, Dimitrov e Ovalle. Agiranno da esterni Papasergio e Serif con Patrignani, Rossello e Ivkovic. Davanti Paratici-Forte.