Diretta/ Atalanta Sampdoria streaming video tv. Punti Champions per la Dea (Serie A)

Atalanta Sampdoria, in diretta lunedì 28 febbraio 2022 alle ore 20.50 presso il Gewiss Stadium di Bergamo sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Punti Champions in palio per la Dea che deve tenere botta di fronte alle vittorie di Juventus e Roma, che potrebbero complicare la corsa al quarto posto, con l’Atalanta che ha sempre una partita da recuperare ma che ha rallentato sensibilmente il suo ritmo in campionato nelle ultime settimane.

I bergamaschi sono riusciti invece a portare a casa la qualificazione in Europa League e ora se la vedranno con una Sampdoria che non può permettersi però di lasciare per strada punti salvezza, col Cagliari che ha alzato i ritmi e il Venezia che deve comunque recuperare una partita. Nel match d’andata a Genova i bergamaschi hanno vinto 1-3, stesso punteggio con il quale la Sampdoria ha espugnato il Gewiss Stadium nell’ultima sfida disputata il 24 ottobre 2020.

Atalanta Sampdoria sarà visibile in diretta sia a coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla piattaforma digitale DAZN, che ha acquisito i diritti dell’intera stagione di Serie A, sia a coloro che hanno sottoscritto un abbonamento all’emittente Sky Sport, che detiene in co-esclusiva i diritti di tre gare per ogni giornata. Nel primo caso, dunque, gli spettatori, per accedere ai contenuti dell’emittente dal televisore, dovranno essere in possesso di una Smart Tv o di un accessorio per collegare il dispositivo a Internet come il Chromecast oppure l’Amazon Fire TV oppure ad una consolle PlayStation o Xbox. Nel secondo caso, invece, non dovranno fare altro che collegarsi dal proprio televisore al canale di riferimento su satellitare e digitale terrestre. In alternativa sarà possibile usufruire della visione in streaming tramite le applicazioni Dazn o Sky Go installate su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o su computer.

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Sampdoria, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Musso; Toloi, Scalvini, De Roon; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Boga. Risponderà la Sampdoria allenata da Marco Giampaolo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Falcone; Conti, Yoshida, Colley, Murru; Sabiri, Rincon, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella.

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Sampdoria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.

