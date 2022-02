Diretta/ Atalanta Sampdoria streaming video tv: sfida di qualità (Primavera)

DIRETTA ATALANTA SAMPDORIA PRIMAVERA: IN EQUILIBRIO…

Atalanta Sampdoria, in diretta sabato 19 febbraio 2022 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti sarà una sfida valevole per la 20^ giornata del campionato Primavera 1. Sfida di qualità tra due formazioni che stazionano nella parte alta della classifica del campionato Primavera. I blucerchiati hanno riagganciato il terzo posto in classifica grazie alla vittoria ottenuta contro il Napoli, approfittando proprio della sconfitta della Juventus contro l’Atalanta, che a sua volta si è risollevata in sesta posizione.

I bergamaschi sono tornati alla vittoria dopo due pareggi consecutivi ed hanno così mantenuto il passo di Fiorentina e Milan, in una corsa alla post season che quest’anno sembra particolarmente avvincente. Nel match d’andata partita spettacolare tra le due compagini terminata 2-2 in casa della Sampdoria, l’ultimo precedente in casa atalantina risale invece al 10 febbraio 2021, con i bergamaschi in quell’occasione vincenti con il punteggio di 3-1.

DIRETTA ATALANTA SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Sampdoria Primavera sarà disponibile in chiaro su Solo Calcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Sampdoria Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti. Per l’Atalanta, Massimo Brambilla schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sassi, Del Lungo, Ceresoli, Renault, Sidibe, Oliveri, Panada, De Nipoti, Pagani, Berto, Giovane. Risponderà la Sampdoria allenata da Felice Tufano con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Saio I.; Villa, Paoletti, Migliardi; Somma, Pozzato, Yepes, Sepe, Bianchi; Montevago, Di Stefano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Sampdoria Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.



