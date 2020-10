Diretta Atalanta Sampdoria/ Streaming video tv: un match intrigante! (Serie A)

DIRETTA ATALANTA SAMPDORIA: GASP VUOLE LA RIVINCITA IN CAMPIONATO!

Atalanta Sampdoria, che sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese, si gioca alle ore 15:00 di sabato 24 ottobre: una partita che apre il programma della 5^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021. La Dea arriva dal netto successo sul campo del Midtjylland, pratica sbrigata in mezz’ora e ottimo modo per inaugurare una nuova avventura in Champions League; tuttavia dopo tre vittorie schiaccianti in campionato è arrivata la netta sconfitta di Napoli, che ha riportato la squadra bergamasca con i piedi per terra. Forse una medicina buona per Gian Piero Gasperini, utile per non fare troppi voli pindarici e continuare a lavorare alacremente per migliorarsi, detto che stiamo comunque parlando di una squadra ormai da scudetto. L’effetto Claudio Ranieri sulla Sampdoria si vede tutto: dopo aver perso le prime due partite i blucerchiati sono ripartiti alla grande, hanno fatto il colpo a Firenze per poi demolire la Lazio con un netto 3-0. Adesso i doriani sperano di allontanarsi subito dalla zona retrocessione e giocare un altro tipo di campionato rispetto all’anno scorso; aspettando che la diretta di Atalanta Sampdoria prenda il via proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Gewiss Stadium, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA ATALANTA SAMPDORIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Sampdoria verrà affidata alla televisione satellitare, dunque sarà un appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati: questa partita di Serie A sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) con la possibilità di assistervi anche in diretta streaming video, utilizzando il servizio fornito dalla stessa emittente tramite l’applicazione Sky Go che, senza costi aggiuntivi, può essere installata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SAMPDORIA

In Atalanta Sampdoria la Dea ha soprattutto il dubbio legato a Malinovskyi, non al top della condizione; aumentano dunque le quotazioni di Ilicic, che giocherebbe sulla trequarti insieme ad Alejandro Gomez per supportare Duvan Zapata. Muriel, ex della partita, si avvicina a un’altra panchina; così anche De Roon che potrebbe riposare, e dunque sarebbe Freuler a giocare in mediana con Pasalic; sulle corsie laterali Hateboer e Gosens restano favoriti, in difesa cerca un posto Sutalo ma Palomino potrebbe prendere la maglia di centrale tra Toloi e Djimsiti, dando fiato a Cristian Romero. Nella Sampdoria ci sarà ovviamente un 4-4-2: Audero tra i pali, poi Tonelli e Yoshida probabilmente saranno i due centrali di una difesa completata da Bereszynski e Augello. Thorsby, un vero e proprio jolly, questa volta dovrebbe avere la posizione di mediano al fianco di Ekdal; a sinistra infatti c’è Jankto in vantaggio per una maglia, sull’altro versante conferma per Candreva. Nel reparto avanzato la certezza è’ chiaramente Quagliarella; insieme al veterano giocherà Gaston Ramirez perché Gabbiadini è out, attenzione però a Keita Baldé Diao che scalpita per essere protagonista con la sua nuova squadra.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per il pronostico su Atalanta Sampdoria ci dicono che la squadra favorita è quella di casa, e anche abbastanza nettamente: il segno 1 che identifica la vittoria degli orobici vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 1,45 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 per il successo dei blucerchiati porta in dote una vincita che ammonta a 6,25 volte la puntata. Il segno X, da giocare per l’ipotesi del pareggio, per questo bookmaker ha un valore pari a 5,00 volte l’importo che avrete investito.



