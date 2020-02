Diretta Atalanta Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: difficoltà nerazzurra?

Atalanta Sassuolo Primavera, diretta dall’arbitro Daniele Perenzoni della sezione Aia di Rovereto, si gioca alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 8 febbraio 2020, per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. Sulla carta, Atalanta Sassuolo Primavera potrebbe essere una partita a senso unico, dal momento che i nerazzurri hanno 42 punti e sono saldamente primi, mentre il Sassuolo naviga a metà classifica con 23 punti. Eppure, con tutte le cautele del caso e senza scomodare la parola crisi, si deve osservare che l’Atalanta sta vivendo un momento complicato: nelle ultime tre giornate sono arrivati prima due pareggi e poi la sconfitta sul campo della Juventus dopo una striscia di 13 vittorie e un pareggio nelle precedenti 14 giornate, inoltre è arrivata anche l’eliminazione in Coppa Italia. Un passaggio a vuoto che va fermato al più presto, ma il Sassuolo proverà a sfruttare questo momento non esaltante della Dea per cogliere un risultato di prestigio dopo la bella vittoria 4-3 contro il Genoa di settimana scorsa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Atalanta Sassuolo Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, nel caso specifico sul sottocanale SI Solocalcio, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SASSUOLO PRIMAVERA

Leggiamo ora anche le probabili formazioni attese per Atalanta Sassuolo Primavera. I padroni di casa nerazzurri di mister Massimo Brambilla dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-2-3-1: Ghislandi, Okoli, Heidenreich e Ruggeri da destra a sinistra nella difesa a quattro davanti al portiere Ndiaye; in mediana la coppia formata da Finardi e Panada; ecco poi sulla trequarti gli esterni Ghisleni e Cambiaghi più il numero 10 Cortinovis in appoggio alla prima punta Piccoli. Mister Francesco Turrini dovrebbe invece schierare gli ospiti del Sassuolo con il modulo 4-3-1-2: in porta Russo; davanti a lui retroguardia a quattro formata da Saccani, Pilati, Piccinini e Aurelio; nel terzetto di centrocampo Ahmetaj, Artioli e Shiba, mentre sulla trequarti dovrebbe agire Ghion a supporto dei due attaccanti Oddei e Pellegrini.



