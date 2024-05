Diretta/ Atalanta Sassuolo Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (24 maggio 2024)

DIRETTA ATALANTA SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente si gioca la diretta di Atalanta Sassuolo Primavera. Stiamo parlando di due società che hanno sempre avuto molta cura dei loro settori giovanili: basti pensare che i neroverdi hanno vinto due edizioni del Torneo di Viareggio in epoca recente, mentre l’Atalanta per due volte ha festeggiato lo scudetto. Da queste squadre sono spesso usciti giocatori che poi si sono fatti strada sino alla Serie A: di Raspadori abbiamo già parlato, per l’Atalanta ne possiamo citare davvero tanti ma nella memoria è rimasta quella Dea che sotto la guida di Cesare Prandelli era salita in Serie A puntando sui giovani del vivaio, tra questi soprattutto Giampaolo Pazzini e Riccardo Montolivo.

Atalanta in Supercoppa Europea 2024/ Quale sarà l'avversaria? Data e luogo della finale (23 maggio)

Peccato che la storia delle prime squadre sia ora molto diversa: se l’Atalanta è arrivata a essere protagonista in Europa ed è tornata in Champions League per la quarta volta, il Sassuolo dopo undici anni non ha più saputo sostenere il suo progetto ed è retrocesso in Serie B. Vedremo se tornerà subito al piano di sopra, soprattutto ora vedremo come andranno le cose in questo intrigante primo turno dei playoff: la parola può passare al campo perché ci siamo davvero, la diretta di Atalanta Sassuolo Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

L'Atalanta ha vinto l'Europa League/ Un capolavoro che dura da 8 anni: l'avventura di Gasperini e Percassi

COME VEDERE LA DIRETTA DI ATALANTA SASSUOLO PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Sarà come sempre Sportitalia a occuparsi della diretta tv di Atalanta Sassuolo Primavera: salvo variazioni di palinsesto, la partita valida per il primo turno dei playoff verrà trasmessa anche sul canale televisivo che trovate al numero 60 del digitale terrestre. In ogni caso l’emittente, che da tempo si occupa del campionato Under 19, garantirà la visione del match anche in diretta streaming video: in questo caso basterà visitare il sito, all’indirizzo www.sportitalia.com, oppure installare e attivare la relativa app sui vostri dispositivi mobili.

CHI È LOOKMAN, L'EROE DELL'ATALANTA/ Una tripletta che vale l'Europa League e un posto nella storia della Dea

I TESTA A TESTA

Sta per avvicinarsi il momento della diretta di Atalanta Sassuolo Primavera. I due precedenti stagionali hanno consegnato una vittoria per parte, con la particolarità che entrambe sono arrivate in trasferta: all’inizio di ottobre il Sassuolo era passato a Zingonia con un pirotecnico 3-2, a marzo invece l’Atalanta aveva espugnato l’Enzo Ricci grazie al gol messo a segno da Dominic Vavassori. Dunque totale equilibrio nelle due sfide dell’annata, mentre in precedenza, contando altre otto gare dal settembre 2019, l’Atalanta ha vinto in tre occasioni contro un solo successo del Sassuolo, dunque ci sono ahche quattro pareggi.

A parte il campionato ancora da concludere con i playoff, l’ultima affermazione della Dea è un 2-0 casalingo del novembre 2022; il Sassuolo invece ha festeggiato un altro match pieno di gol (2-4) nel maggio dello stesso anno, per quella che era l’ultima giornata di una stagione regolare che, anche in quel caso, aveva consegnato i playoff ad entrambe le squadre. Per trovare una vittoria casalinga del Sassuolo dobbiamo tornare al maggio 2019: l’unico gol della partita era stato timbrato da un certo Giacomo Raspadori, su rigore, al 92’ minuto. (agg. di Claudio Franceschini)

PER LA SEMIFINALE!

Grande appuntamento con la diretta di Atalanta Sassuolo Primavera: si gioca, alle ore 18:30 di venerdì 24 maggio 2024, al Curva Fiesole di Bagno a Ripoli, nell’area metropolitana di Firenze, il primo turno dei playoff nel campionato Primavera 1 2023-2024. Campo neutro, ma con l’Atalanta in vantaggio: la Dea, essendo arrivata quarta in classifica nonostante la sconfitta contro l’Inter all’ultima giornata, ha due risultati su tre a disposizione e dunque si qualificherebbe anche pareggiando, non sono previsti tempi supplementari o calci di rigore in caso di parità.

Dovrà allora vincere il Sassuolo, che nell’ultimo turno ha vinto in casa del Genoa: era già qualificato ai playoff e ha blindato la sesta posizione, ma resta appunto la necessità di fare risultato pieno per proseguire la marcia. Sarà comunque una sfida equilibrata, nella diretta di Atalanta Sassuolo Primavera potrebbe succedere di tutto e allora noi prendiamoci del tempo per valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SASSUOLO PRIMAVERA

Nella diretta Atalanta Sassuolo Primavera Giovanni Bosi dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2: per i playoff torna Vanja Vlahovic che giocherà in coppia con Vavassori (favorito su Fiogbe) in attacco, mentre Bonanomi dovrebbe essere il trequartista che partirà avanzato rispetto ai due centrali di centrocampo, in questo caso potremmo avere Matteo Colombo con uno tra Riccio e Mensah mentre sulle corsie laterali possono correre Ghezzi e Capac. In difesa Tornaghi, Guerini e Tavanti formano la linea che si piazzerà a protezione del portiere Pardel.

Per quanto riguarda il Sassuolo, Emiliano Bigica si affida al 4-3-1-2 nel quale Loeffen e Di Bitonto sono i due centrali difensivi davanti a Theiner, sulle fasce come terzini agiscono Cinquegrano e Falasca, a centrocampo invece le trame sono ordite da Leone, che si dovrebbe piazzare in cabina di regia godendo del supporto delle due mezzali Knezovic, che ha senso dell’inserimento e del gol, e Kumi. A giostrare tra le linee sarà come sempre Kevin Bruno, davanti ecco Flavio Russo autore di 20 gol in stagione regolare e, insieme a lui, dovrebbe esserci uno tra Baldari e Minta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA