Presentazione della diretta Atalanta Sassuolo, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, pronostico finale

Diretta Atalanta Sassuolo Primavera, neroblù aggrappati ai playoff

Il big match della decima giornata del Campionato Primavera sarà rappresentato dalla diretta Atalanta Sassuolo in quanto a scontrarsi sono due squadre che lottano per un posto nei playoff e che possono contare su un organico di primissimo livello, con cui puntare alla vittoria, i neroblù continuano a stupire visto che dopo il sedicesimo posto dello scorso anno ora stanno lottando per le posizioni alte della classifica dove stanno riuscendo a rimanere dall’inizio, con 17 punti sono al sesto posto e nell’ultima giornata sono riusciti a ottenere un ottima pareggio 2-2 in casa della Fiorentina.

Video Cagliari Sassuolo (1-2)/ Gol e highlights: la decide Pinamonti! (Serie A, 30 ottobre 2025)

Per i neroverdi invece la stagione sta concedendo meno soddisfazioni del previsto visto che dopo anni di dominio della categoria, ora stanno facendo fatica a ottenere un posto per i playoff, dopo la sconfitta casalinga 1-2 contro il Parma infatti i punti sono rimasti 14 che valgono per l’ottavo posto a 3 di distanza dai playoff validi per le final four scudetto.

DIRETTA/ Cagliari Sassuolo (risultato finale 1-2): non basta la rete di Esposito! (Serie A, 30 ottobre 2025)

Diretta Atalanta Sassuolo Primavera, dove vedere la partita in streaming video

La diretta Atalanta Sassuolo del Campionato Primavera scenderà in campo alle 13.00 e verrà contemporaneamente trasmessa in chiaro per tutti gli interessati sui servizi che offre Sportitalia, detentrice di tutti i diritti sulla competizione, sarà possibile quindi sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre o collegarsi allo streaming sul sito sportitalia.it e sull’applicazione.

Atalanta Sassuolo Primavera, probabili formazioni

Nella diretta Atalanta Sassuolo del Campionato Primavera si dovrebbero vedere alcune cambi nelle formazioni che dovrebbero portare più facilmente alla vittoria, almeno secondo i tecnici, Giovanni Bosi schiererà un 3-5-2 con Zanchi tra i pali, Gobbo, Maffessoli e Ramaj come trio di difesa, Leandri e Pedretti gli esterni con Mencaraglia, Ruiz e Arrigoni in mezzo al campo, davanti la coppia formata da Baldo e Cakolli. Emiliano Bigica invece dovrà fare a meno dello squalificato Vezzosi e quindi manderà in campo un 4-3-1-2 con Nyarko in porta, Campani, Barani, Macchioni e Tampieri in difesa, Weiss, Tomsa e Chiricallo a centrocampo, Cardascio sulla trequarti, e in attacco Kulla e Gabriele.

Diretta/ Atalanta Milan (risultato finale 1-1): bergamaschi ancora imbattuti! (28 ottobre 2025)

Atalanta Sassuolo Primavera, pronostico finale

La diretta Atalanta Sassuolo del Campionato Primavera è sicuramente la partita più interessante tra quelle in programma e si prospetta essere ricca di emozioni e di occasioni da gol in quanto entrambe le formazioni avranno bisogno di punti per raggiungere o mantenere i propri obiettivi, ovvero i playoff. Tra le due squadre sicuramente i bergamaschi sembrerebbero essere più in forma e quindi potrebbe essere più facile vedere la loro vittoria ma allo stesso tempo i neroverdi possono contare su una formazione sulla carta di livello maggiore e più abituata a giocare questo tipo di partite.