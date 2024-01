DIRETTA/ Atalanta Sassuolo video streaming tv: Dea dominante nei precedenti (Coppa Italia, 3 gennaio 2024)

DIRETTA ATALANTA SASSUOLO: I TESTA A TESTA

Siamo quasi pronti a vivere la diretta di Atalanta Sassuolo, e allora bisogna ripercorrere la storia e parlare dei precedenti tra queste due squadre. Nelle ultime dieci partite per esempio il Sassuolo ha vinto solo due volte (con sette sconfitte) e mai a Bergamo; l’unica vittoria del Sassuolo nello stadio dell’Atalanta risale all’aprile 2014, ancora prima del ciclo di Gian Piero Gasperini. Era stato Stefano Colantuono a perdere contro Eusebio Di Francesco – esonerato ma poi tornato al posto di Alberto Malesani – grazie a una doppietta di Nicola Sansone, e quello era il primo anno di sempre con i neroverdi in Serie A.

Probabili formazioni Atalanta Sassuolo/ Quote, in porta torna Musso (Coppa Italia, 3 gennaio 2024)

In Coppa Italia abbiamo invece due incroci, sempre in casa dell’Atalanta: il primo turno dell’agosto 2006, 3-0 netto per la Dea con i gol di Massimo Donati, Riccardo Zampagna e Nicola Ventola (quest’ultimo su rigore) mentre sette anni più tardi era un quarto turno, il Sassuolo come già notato era da poco tempo in Serie A e si era fatto battere per 2-0 dalle reti di Moussa Koné e Giuseppe De Luca, entrambe le squadre erano in campo quel giorno con formazioni rimaneggiate. (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Atalanta Sassuolo/ Diretta tv: seconde linee in campo (Coppa Italia, 2 gennaio 2024)

DIRETTA ATALANTA SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Sassuolo sarà garantita in chiaro per tutti su Italia 1 stasera, dal momento che per il terzo anno consecutivo la Coppa Italia è un’esclusiva delle reti Mediaset; questo significa che grazie al servizio di Mediaset Infinity sarà disponibile anche la diretta streaming video di Atalanta Sassuolo, tramite il sito o l’app di Infinity.

UNA BELLA SFIDA

Atalanta Sassuolo, in diretta mercoledì 3 gennaio 2024 alle ore 18.00 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il cammino dell’Atalanta nella scorsa edizione della Coppa Italia si è concluso ai quarti di finale, con una sconfitta contro l’Inter (1-0). Quest’anno, la Dea mira sicuramente a migliorare il suo rendimento, aspirando a raggiungere le fasi finali della competizione. Attualmente in sesta posizione in campionato dopo la vittoria sul Lecce e agli ottavi in Europa League, la squadra di Gasperini sta attraversando un periodo positivo. Le recenti prestazioni di Lookman (3 gol nelle ultime 4 partite) e Muriel (2 gol nelle ultime 4 partite) hanno contribuito a ottenere 3 vittorie nelle ultime 5 partite di Serie A. Tuttavia, preoccupa l’assenza imminente di Lookman per la Coppa d’Africa, che lo terrà fuori per circa un mese.

DIRETTA/ Milan Sassuolo (risultato finale 1-0): Pioli respira (Serie A, 30 dicembre 2023)

Il Sassuolo, al contrario, sembra distante dalla squadra che ha esibito un bel calcio nelle stagioni passate. In Serie A, gli emiliani non vincono da 5 partite (4 sconfitte e 1 pareggio), e stanno lottando per imporre il proprio gioco. Nella scorsa stagione, il percorso dei neroverdi in Coppa Italia si è concluso prematuramente al primo turno contro il Modena con una sconfitta per 3-2. Berardi e i suoi compagni, considerando la situazione poco favorevole in campionato dopo l’ultima sconfitta col Milan, cercheranno con determinazione di riscattarsi in Coppa Italia, cercando di sorprendere l’Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Sassuolo, match che andrà in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Ederson, Adopo, Ruggeri; Pasalic; Muriel, Scamacca. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Cragno; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Thorstvedt, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Mulattieri.

ATALANTA SASSUOLO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA