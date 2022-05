Diretta/ Atalanta Sassuolo streaming video tv: terzo posto difficile (Primavera)

DIRETTA ATALANTA SASSUOLO: DEA FAVORITA!

Atalanta Sassuolo, domenica 15 maggio 2022 alle ore 14.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti, sarà una sfida valida per la 34^ giornata di Primavera 1. Terzo posto difficile per i bergamaschi dopo le difficoltà riscontrate nelle ultime partite, alla finale di Coppa Italia persa contro la Fiorentina si è aggiunta per l’Atalanta la sconfitta un casa del Torino: orobici scivolati in quarta posizione e probabilmente sarà da lì che dovranno affrontare i play off, partendo dal primo turno.

DIRETTA/ Bologna Sassuolo video streaming tv: i derby d'Emilia in Serie A sono 15

Nessuna velleità di classifica in questa ultima giornata per il Sassuolo, che si è assestato a metà classifica con qualche rammarico per i punti persi che avrebbero potuto garantire il secondo posto e i play off, anche se la stagione dei giovani neroverdi è stata comunque soddisfacente. All’andata pari 1-1 tra le due squadre, Sassuolo e Atalanta si sono anche affrontate nella semifinale della Viareggio Cup, vinta 3-0 dagli emiliani.

Probabili formazioni Milan Atalanta/ Quote: Giroud centravanti (Serie A)

DIRETTA ATALANTA SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Sassuolo Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre che trasmetterà l’ultima giornata con aggiornamenti da tutti i campi con la formula della Diretta Gol. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Sassuolo Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti. Per l’Atalanta, Massimo Brambilla schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dejcar; Del Lungo, Ceresoli, Bernasconi, Zuccon; Giovane, Berto, Sidibe; Chiwisa, De Nipoti, Cissè. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vitale; Pieragnolo, Flamingo, Romagna, Paz; Abubakar, D’Andrea, Zenelaj; Mata, Toure, Samele.

Probabili formazioni Milan Atalanta/ Diretta tv: chi sulla trequarti? (Serie A)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Sassuolo Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.30, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA