Diretta Atalanta Sassuolo streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per l'undicesima giornata di Serie A.

DIRETTA ATALANTA SASSUOLO (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Mettiamoci comodi, comincia la diretta Atalanta Sassuolo che come lunch match della domenica ci fa vivere una partita sicuramente intrigante, nel corso degli ultimi 12 anni è diventata una grande classica in Serie A ma in una stagione ha avuto anche un doppio episodio nel campionato cadetto, era il 2010-2011 e la Dea sarebbe tornata definitivamente al piano di sopra, dove di lì a poco avrebbe aperto lo straordinario ciclo con Gian Piero Gasperini, mentre il Sassuolo stava iniziando a impostare la squadra che con Eusebio Di Francesco avrebbe ottenuto, due anni più tardi, una storica promozione. Quella però era stata una stagione parecchio travagliata: tre diversi allenatori, alla fine Paolo Mandelli aveva condotto i neroverdi alla salvezza con 5 punti di vantaggio sul Piacenza.

Atalanta invece prima con Stefano Colantuono, e capace di battere entrambe le volte il Sassuolo: a Bergamo, con gli emiliani affidati ad Angelo Gregucci, era bastato il gol di Gennaro Delvecchio. Cosa ci dirà la partita odierna? Dobbiamo metterci comodi e scoprirlo insieme, non prima di aver letto le formazioni ufficiali: la diretta Atalanta Sassuolo comincia! ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic. Allenatore: Ivan Juric SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé; Thorstvedt, Matic, I. Koné; D. Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Fabio Grosso (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATALANTA SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Atalanta Sassuolo saremo solo su DAZN1, canale tv presente al numero 214 del decoder satellitare, con la diretta streaming video garantita da DAZN.

ATALANTA SASSUOLO: DESIDERIO DI RIPARTIRE!

La diretta Atalanta Sassuolo ci fa compagnia alle ore 12:30 di domenica 9 novembre 2025, dunque rappresenta il lunch match di questo turno che è l’undicesima giornata di Serie A 2025-2026: la partita inizia con entrambe le squadre con la necessità di riscattarsi, almeno per quanto riguarda il campionato visto che la Dea si è già rifatta in Champions League.

Fondamentale per la squadra di Ivan Juric la vittoria maturata a Marsiglia, sia per le speranze di qualificazione ai playoff che per ripartire da un periodo che era stato poco florido e con un calo nelle prestazioni, arrivato anche a sancire la prima sconfitta in questa Serie A subita sul campo dell’Udinese.

Niente di drammatico ma certamente la classifica dell’Atalanta non è quella cui ci aveva abituato negli anni scorsi, e qui bisognerebbe aprire più di un’analisi; intanto a Bergamo arriva un Sassuolo che lunedì scorso aveva la grande occasione di avvicinare addirittura le posizioni europee, ma ha perso in casa contro il Genoa che era ancora a zero vittorie.

Il campionato della neopromossa rimane ampiamente positivo e anche un’eventuale ko oggi non cambierebbe le carte in tavola, ma Fabio Grosso comunque se la vuole giocare nella diretta Atalanta Sassuolo e ora noi vedremo se e come ci riuscirà, nel frattempo possiamo fare una rapida considerazione sui calciatori che scenderanno in campo dall’inizio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SASSUOLO

Ci sono tanti ballottaggi aperti per Juric nella diretta Atalanta Sassuolo: bisogna valutare il grado di stanchezza della squadra dopo il Vélodrome, davanti rischia forse il posto Lookman dopo il diverbio con il suo allenatore ma anche Krstovic insidia Scamacca, De Ketelaere e Samardzic in ballottaggio e passando al centro del campo ecco invece Pasalic a fare coppia con Ederson, Bellanova dovrebbe riprendersi la maglia sulla destra e quindi a rischiare è Zappacosta, perché a sinistra non bisogna dimenticarsi di Zalewski. In difesa dovremmo avere Djimsiti, Hien e Kossounou, ricordando l’assenza di Scalvini; in porta naturalmente giocherà Carnesecchi.

Il Sassuolo di Grosso è ovviamente schierato con il 4-3-3 e non dovrebbe avere troppe sorprese: Muric in porta, Walukiewicz terzino destro con Doig dall’altra parte, coppia centrale formata da Idzes e Muharemovic. Un punto di domanda si potrebbe aprire in mediana: Vranckx cerca spazio ma i due favoriti per operare come interni sono Thorstvedt e I Koné, mentre Matic guiderà questo reparto facendo il frangifluttti in posizione centrale. Davanti abbiamo il solito tridente, che è quasi un lusso per una squadra neopromossa: Pinamonti è il centravanti, Domenico Berardi parte largo a destra mentre Laurienté opera dalla corsia opposta.

PRONOSTICO E QUOTE ATALANTA SASSUOLO

Diamo un’occhiata alle quote che l’agenzia Betway ha previsto per la diretta Atalanta Sassuolo: qui naturalmente la Dea parte favorita e il valore posto sul segno 1 per la sua vittoria corrisponde a 1,45 volte quanto avrete investito sulla partita, per contro il segno 2 che regola il successo dei neroverdi porta in dote una vincita che ammonta a 6,50 volte la vostra giocata e infine l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra che equivale a 4,50 volte la somma messa sul piatto.