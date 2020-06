Diretta Atalanta Sassuolo/ Streaming video Tv8: la Dea sarà già scatenata? (Serie A)

Atalanta Sassuolo sarà diretta dal signor Chiffi, e si gioca alle ore 19:30 di domenica 21 giugno: anche all’Atleti Azzurri d’Italia torna la Serie A 2019-2020, questa partita è una delle quattro da recuperare nella 25^ giornata e che fanno da apripista a un calendario che sarà ricco di eventi, tanto che a metà della prossima settimana saremo di nuovo in campo. Abbiamo già parlato delle novità che accompagnano la ripartenza post-lockdown da Coronavirus; naturalmente le porte saranno chiuse, realtà già nota alle due squadre perché l’Atalanta ci aveva giocato a Valencia, guadagnando i quarti di Champions League, mentre il Sassuolo era stato l’ultimo club (insieme al Brescia) a disputare una sfida prima che il mondo del calcio e dello sport (e non solo) si fermasse, battendo 3-0 le rondinelle e, almeno virtualmente, riprendendo quota verso un posto in Europa League. Gli orobici invece vogliono staccare nuovamente la Roma, e blindare ancor più il loro quarto posto: l’ultima gara giocata in campionato è il roboante 7-2 di Lecce, e ora naturalmente Gian Piero Gasperini spera che la condizione dei suoi ragazzi sia molto simile ad allora. Vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando le probabili formazioni della partita mentre attendiamo la diretta di Atalanta Sassuolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Sassuolo sarà disponibile su Tv8, grazie all’accordo raggiunto per trasmettere in chiaro almeno alcune delle gare che segnano la ripartenza del campionato. Inoltre, come di consueto, ci sarà l’appuntamento esclusivo per tutti gli abbonati alla televisione satellitare: in questo caso il canale di riferimento è Sky Sport Serie A, al numero 202 del decoder. Qualora non ci si possa mettere davanti al televisore, i clienti Sky potranno comunque seguire questa partita di campionato attivando l’applicazione Sky Go, che permette la visione degli eventi in diretta streaming video mediante l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SASSUOLO

Dea al completo per Atalanta Sassuolo, il che significa che Gasperini può pensare alla formazione migliore da mandare in campo: Toloi e Palomino sembrano certi del posto davanti a Gollini, mentre Djimsiti se la gioca con Caldara spostando eventualmente l’ex Palmeiras sul centrosinistra. A centrocampo, Hateboer favorito su Castagne per la fascia destra e Gosens ultra confermato a sinistra; in mezzo dovremmo vedere la cerniera titolare formata da De Roon e Freuler, qualche timida occasione per Pasalic. Ilicic, Papu Gomez e Duvan Zapata saranno regolarmente in campo a guidare lo straordinario reparto offensivo della squadra; nel Sassuolo l’unico indisponibile è Romagna, Roberto De Zerbi pensa a un 4-2-3-1 con Djuricic che si posiziona trequartista tra Domenico Berardi e Boga (oggetto del desiderio delle big in sede di calciomercato), prima punta Caputo e mediana di protezione che dovrebbe essere formata da Obiang e Locatelli, anche se Magnanelli e Hamed Traoré potrebbero creare dubbi al loro tecnico. In difesa ecco Marlon e Gian Marco Ferrari a protezione del grande ex Consigli, poi i due terzini che saranno Toljan e Kyriakopoulos.

QUOTE E PRONOSTICO

La Dea parte nettamente favorita nel pronostico di Atalanta Sassuolo: l’agenzia Snai ci dice infatti che il segno 1 per la sua vittoria vale appena 1,35 volte la cifra puntata, a fronte del valore di 7,75 che accompagna invece l’eventualità del successo esterno neroverde, regolata dal segno 2. Il pareggio, per il quale come sempre dovrete puntare sul segno X, vi permetterebbe di guadagnare 5,50 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



