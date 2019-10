Diretta Atalanta Shakhtar/ Streaming video tv: la prima a San Siro (Champions League)

Atalanta Shakhtar Donetsk, diretta dall’arbitro tedesco Tobias Stieler, si gioca alle ore 18.55 di oggi, martedì 1 ottobre, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Si tratta della partita valida per la seconda giornata nel gruppo C della Champions League 2019-2020, che per la prima volta nella storia vede l’Atalanta in corsa nella massima competizione europea per club. Sappiamo che i nerazzurri in Champions League giocheranno le loro partite casalinghe a San Siro e sappiamo pure che Atalanta Shakhtar Donetsk sarà già fondamentale per il cammino di entrambe le squadre. L’Atalanta eccellente in campionato ha avuto un esordio pessimo in Europa, incassando quattro gol dalla Dinamo Zagabria. Nella prima giornata ha perso anche lo Shakhtar Donetsk, che è stato battuto dal Manchester City, dunque entrambe hanno bisogno di punti: superato lo scotto del debutto, ci auguriamo che anche la Champions League possa ammirare la migliore Atalanta che in Italia ormai conosciamo benissimo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Shakhtar Donetsk sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà dunque sul canale numero 201, Sky Sport Uno, oppure anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go, naturalmente anche in questo caso solamente per gli abbonati alla piattaforma satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SHAKHTAR DONETSK

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Atalanta Shakhtar Donetsk, Gian Piero Gasperini dovrebbe naturalmente puntare sui suoi uomini migliori. In porta torna titolare Gollini, mentre in difesa sono in quattro per tre posti: Palomino insidia il posto di Djimsiti al centro della difesa, con Masiello e Toloi ai suoi fianchi. Castagne esterno sinistro, rischia la panchina Gosens perché come sempre Hateboer è favorito a destra; in mezzo al campo tornerà De Roon in coppia con Freuler, con Pasalic alternativa a partita in corsa. In attacco ecco infine il Papu Gomez e Ilicic in appoggio a Duvan Zapata. Consueto 4-2-3-1 per Luis Castro: davanti al portiere Piatov agiranno Kryvtsov e uno fra Matvilenko e Bondar, mentre come terzini dovremmo vedere Butko e Ismaily. Il veterano Stepanenko e Alan Patrick formeranno la coppia in mediana, mentre sulla linea della trequarti avremo Marlos esterno destro, capitan Taison trequartista centrale e Konoplyanka a sinistra, la prima punta infine dovrebbe essere Junior Moraes.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo in conclusione uno sguardo anche al pronostico su Atalanta Shakhtar Donetsk, secondo le quote dell’agenzia sportiva Snai. I nerazzurri sono favoriti sull’onda degli ottimi risultati in campionato e il segno 1 è quotato a 1,80; si sale poi a 3,85 in caso di segno X e fino a 4,25 per chi avrà creduto nel segno 2 in caso di un successo ucraino a San Siro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA