Champions League, Diretta Atalanta Slavia Praga (22 ottobre 2025)

DIRETTA ATALANTA SLAVIA PRAGA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Non ci sono precedenti ufficiali per la diretta Atalanta Slavia Praga, anche se possiamo naturalmente ricordare che i campioni della Repubblica Ceca appena tre settimane fa erano a poche decine di chilometri dal Gewiss Stadium di Bergamo, per giocare la partita poi persa per 3-0 a San Siro contro l’Inter nella precedente giornata di Champions League. Ora quindi si completa per lo Slavia Praga la curiosa doppietta di impegni contro le nerazzurre lombarde, per l’Atalanta potrebbe essere un buon auspicio. Dea favorita per il fattore campo ma anche per i numeri del sito specializzato Transfermarkt, che indica una netta differenza nel valore economico delle due rose.

Per la precisione, i giocatori dell’Atalanta di Ivan Juric valgono complessivamente 459,10 milioni di euro e mediamente 17,66 milioni di euro a testa, valori che per gli ospiti dello Slavia Praga scendono a 106,58 milioni di euro complessivi (comunque non così pochi) e 3,55 milioni di euro a testa in media. Fin qui i numeri, ora leggiamo le formazioni ufficiali per la diretta Atalanta Slavia Praga e poi parola al campo! ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Krstovic, Lookman. Allenatore: Ivan Juric SLAVIA PRAGA (4-3-3): J. Markovic; Boril, Vicek, Zima, Mbodji; D. Moses, Zafeiris, Dorley; Kusej, Chory, Provod. Allenatore: Jindrich Trpisovsky (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA ATALANTA SLAVIA PRAGA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Atalanta Slavia Praga potrete farlo su Sky Sport, abbonandomi al pacchetto Calcio. La diretta streaming è invece visibile sull’applicazione di Sky Go.

ATALANTA SLAVIA PRAGA, SI GIOCA A BERGAMO

La New Balance Arena di Bergamo è pronta ad ospitare un’altra grande notte di Champions League. La diretta Atalanta Slavia Praga, in programma mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 21:00, sarà infatti la seconda gara tra le mura amiche per i nerazzurri.

La prima è stata la preziosissima vittoria per 2-1 contro il Club Brugge dove gli uomini di Juric avevano rimontato la rete di Tzolis grazie a Samardzic e Pasalic. All’esordio col PSG invece era arrivata una pesante sconfitta per 4-0.

Tanto rammarico per lo Slavia Praga nel match inaugurale dato che si trovava sopra 2-0 con il Bodo Glimt, salvo poi chiudere le ostilità per 2-2. Poco da dire invece nella sfida successiva ovvero quella a Milano con l’inter conclusa 3-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SLAVIA PRAGA

L’Atalanta si schiererà secondo il modulo 3-4-2-1. In porta Carnesecchi, pacchetto arretrato composto da Djimsiti, Hien e Ahanor. Agiranno da esterni Zappacosta e Zalewski con De Roon e Ederson in mediana. In attacco Krsotvic supportato da De Ketelaere e Lookman.

Lo Slavia Praga replicherà con l’assetto tattico 4-5-1 con Stanek trą i pali. Difesa formata da Hashioka, Zima, Chaloupek e Vlcek. Folto centrocampo con Provod, Sadilek, Zafeiris, Dorley e Doudera. L’unica punta sarà Kusej.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ATALANTA SLAVIA PRAGA

Il successo dell’Atalanta è dato a 1.42 contro il 2 fisso in favore dello Slavia Praga a 6.50 e il pareggio a 4.75. Gol e No Gol rispettivamente a 1.75 e 2.00.