Diretta/ Atalanta Spal (Primavera) streaming video e tv. Bergamaschi al bivio

Atalanta Spal, in diretta martedì 21 dicembre 2021 alle ore 12.30 presso il Centro Sportivo Bortolotti, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Momento importante per i bergamaschi che dopo lunghe stagioni di successi stanno vivendo un’annata difficile: l’ultima sconfitta in casa del Genoa ha complicato ulteriormente una classifica che vede i nerazzurri ora fuori dalla zona play off.

Ancor peggio però sta andando la Spal, che con il poker incassato sul campo della capolista Roma è stata costretta a subire il terzo ko consecutivo. Estensi ora in piena zona play out, a quota 14 punti e a -2 da Sampdoria e Verona in zona salvezza. Gli emiliani per il momento non sono riusciti a replicare i buoni risultati della passata stagione, in cui avevano lottato per i play off e rappresentato una delle rivelazioni del campionato.

DIRETTA ATALANTA SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Spal Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPAL PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Atalanta Spal Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti. Per l’Atalanta, Massimo Brambilla schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dajcar; Zuccon, Renault, Bernasconi, Berto; Olivieri, Giovane, Sidibe; Guerini, Rosa, Fisic. Risponderà la Spal allenata da Fabrizio Piccareta con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rigon; Borsoi, Saio, Csinger, D’Andrea, Forapani, Orfei, De Milato, Pinotti, Roda, Wilke.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Bortolotti, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.60.



