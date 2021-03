Diretta/ Atalanta Spezia (Serie A) streaming video e tv: bergamaschi per ripartire

DIRETTA ATALANTA SPEZIA: SOLITA GOLEADA DELLA DEA?

Atalanta Spezia, in diretta venerdì 12 marzio 2021 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A. Bergamaschi chiamati a ripartire in quella che potrebbe essere la settimana più delicata della stagione per gli uomini allenati da Gian Piero Gasperini. La sconfitta di lunedì scorso contro l’Inter ha infatti costretto i bergamaschi a uscire al momento dalla zona Champions, lasciando il quarto posto alla Roma. Una corsa che dovrà riprendere contro lo Spezia, tenendo presente la necessità di giocarsi poi il tutto per tutto martedì prossimo nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Real Madrid, già passato di misura a Bergamo. Lo Spezia proverà ad approfittare di un’Atalanta forse rivolta col pensiero all’impegno europeo, con la squadra allenata da Vincenzo Italiano che ha palesato le maggiori difficoltà proprio in trasferta, subendo due sconfitte consecutive fuori casa per 3-0 prima contro la Fiorentina e poi contro la Juventus.

DIRETTA ATALANTA SPEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Spezia sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPEZIA

Le probabili formazioni della sfida tra Atalanta e Spezia al Gewiss Stadium. I padroni di casa allenati da Gian Piero Gasperini scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Muriel. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vincenzo Italiano con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Zoet; Ferrer, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Agoumé, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Atalanta e Spezia, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.27 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 5.75 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 11.00 volte la posta scommessa.

