Diretta/ Atalanta Spezia (risultato 0-0) streaming video tv: Zapata con Hojlund, via!

Diretta di Atalanta Spezia che avrà inizio alle ore 18:00 e che presenta la sfida tra mister Gasperini e Semplici. Atalanta alla ricerca di continuità per punti importanti per la volata Champions League; liguri, invece, per ottenere la posta in palio utile per la salvezza dopo il passo falso interno contro il Monza. Ancora assente il centravanti ligure M’Bala Nzola, per lui ancora noie muscolari che lo terranno lontano dal rettangolo di gioco. Per l’attaccante angolano 13 gol in campionato dei 26 trovati dalla formazione bianconera. 50% dei gol, dunque, sono stati realizzati dall’attaccante, assente nella sfida di Bergamo. Atalanta che si trova ad essere, in casa, una formazione che ha collezionato 24 dei 55 punti totali.

Qualche punto di troppo perso tra la mura amiche, un dato che non farà felice il tecnico ex Genoa. Atalanta che presenta il quarto miglior attacco del campionato con 53 gol realizzati e che ha ritrovato Duvan Zapata, autore nello scorso turno, di un super gol contro il Torino di Juric, al termine di un’azione solitaria. Ora le formazioni ufficiali: la diretta di Atalanta Spezia prende il via! ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Zappacosta, Scalvini, Djmsiti; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Pasalic; D. Zapata, Hojlund. Allenatore: Gian Piero Gasperini SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ampadu, S. Bastoni; Agudelo, Shomurodov, Gyasi. Allenatore: Leonardo Semplici (Marco Genduso)

ATALANTA SPEZIA: I TESTA A TESTA

Prima dell’inizio del match Atalanta Spezia soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Allo stadio di Bergamo le due compagini si sono scontrate in quattro occasioni con un bilancio nettamente in favore dei bergamaschi: i nerazzurri, infatti, hanno vinto tutte le partite. La prima sfida risale al 9 agosto 2014, amichevole vinta 2-0 dai nerazzurri con i gol di Boakye e Bonaventura. Il 12 marzo 2021, invece, la prima sfida in Serie A: un 3-1 scandito dalla rete di Muriel e dalla doppietta siglata da Pasalic.

Più netto il successo dell’Atalanta maturato il 20 novembre 2021: 5-2 grazie alla doppietta di Pasalic e ai gol firmati da Zapata su calcio di rigore, Muriel e Malinovsky. Ultimo confronto in ordine di tempo è quello del 19 gennaio 2023 quando in Coppa Italia l’undici di Gasperini si è imposto 5-2 grazie alla doppietta di Lookman e alle reti di Hateboer, Hojlund e De Roon. (Giulio Halasz)

ATALANTA SPEZIA: UNA FINALE PER SEMPLICI!

Atalanta Spezia è in diretta dal Gewiss Stadium: calcio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 3 maggio per la partita che rientra nella 33^ giornata di Serie A 2022-2023. Turno infrasettimanale delicatissimo per lo Spezia: battuto anche dal Monza in casa, il club ligure adesso rischia davvero seriamente la retrocessione perché nell’ultima giornata è stato agganciato dal Verona, dunque ha perso tutto il suo margine e ha bisogno di chiudere in ascesa la sua stagione, ma procede tra parecchi dubbi e con un Hellas che viaggia a velocità decisamente superiore.

Dopo il periodo di difficoltà l’Atalanta si è rimessa in corsa: preziosissima la vittoria di Torino per continuare a sperare di qualificarsi alla prossima Champions League, la strada è ancora complessa ma per quello che si è visto negli ultimi turni la Dea è davvero lanciata verso l’obiettivo. Adesso aspettiamo che la diretta di Atalanta Spezia si giochi, nel frattempo come sempre possiamo fare le nostre valutazioni circa le scelte operate da parte dei due allenatori, spendendo qualche minuto per l’analisi approfondita delle probabili formazioni di questa partita che è molto interessante.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SPEZIA

Gian Piero Gasperini potrebbe ritrovare Lookman per la diretta Atalanta Spezia: il nigeriano giocherebbe sulla trequarti insieme a Koopmeiners o Pasalic (con Ederson che andrebbe in mezzo con De Roon) mentre davanti sembra che Duvan Zapata possa prendersi la maglia di centravanti a scapito di Hjulmand (da valutare questa scelta). Zappacosta e Maehle saranno nuovamente i due esterni anche per mancanza di alternative; in difesa Toloi, Scalvini e Djimsiti danno la sensazione di partire favoriti sulla concorrenza, così come Sportiello che ultimamente ha scalzato Musso dalla porta.

Leonardo Semplici spera di ritrovare almeno Nzola e Zurkowski per Bergamo: se così fosse, in mezzo al campo avremmo l’ex Empoli in compagnia di Ekdal e Bourabia mentre nel tridente offensivo “salterebbe” Shomurodov, perché i due esterni sarebbero ovviamente Gyasi e Verde. Chiaramente però bisognerà capire se i due giocatori dello Spezia ce la faranno a essere titolari; sia come sia in difesa sembra tutto confermato con Ampadu e Nikolaou davanti a Dragowski, Amian terzino destro e Simone Bastoni in vantaggio su Reca per la fascia sinistra.

