DIRETTA/ Atalanta Sporting Lisbona video streaming tv: l’arbitro stasera è Sandro Scharer (EL, 14 marzo 2024)

Atalanta Sporting Lisbona viene diretta stasera da Sandro Scharer: arbitro svizzero di 35 anni, per la seconda volta nel corso di questa stagione si trova di fronte una squadra italiana. Aveva infatti diretto Inter Real Sociedad, ultima giornata del girone di Champions League; era finita 0-0 e per Scharer c’erano state cinque ammonizioni, dato decisamente superiore alla media di quest’anno perché in 11 partite dirette l’arbitro rossocrociato ha ammonito 42 volte, mentre sono quattro le espulsioni e tre i rigori concessi.

Dicevamo dell’Inter, ma Scharer ha incrociato un altro italiano: nell’unica gara fin qui condotta in Europa League, ha infatti diretto Aek Atene Brighton nella fase a gironi. Roberto De Zerbi aveva vendicato la sconfitta dell’andata, prendendosi una vittoria esterna di grande importanza per andare poi a vincere il girone; ricordiamo che l’ultimo impegno in assoluto di Scharer risale alla scorsa domenica, il 5-1 dello Young Boys al Basilea nella partita di Super League, il principale campionato svizzero. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATALANTA SPORTING LISBONA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Numerose le opportunità di vedere la diretta di Atalanta Sporting Lisbona, per i più legati alla televisione c’è la possibilità di vederla su Sky dopo l’acquisto di un abbonamento e il pacchetto Sport, stessa modalità anche per NowTv. Per i più “Smart” invece, la piattaforma streaming di Dazn offre questa partita con il semplice abbonamento mensile.

ATALANTA SPORTING LISBONA: LA DEA CI CREDE!

Speriamo che questa sera del 14 marzo 2024 non abbiate preso impegni alle 21 perché c’è la diretta di Atalanta Sporting Lisbona che si preannuncia avvincente e ricca di emozioni, con entrambe le squadre che si giocano l’accesso ai quarti di finale dell’Europa League. Dopo l’1-1 dell’incontro precedente, disputato in terra portoghese, l’Atalanta ha un leggero vantaggio in vista del ritorno a Bergamo.

Tuttavia la squadra di Gasperini deve rimanere concentrata, specialmente dopo la recente partita contro la Juventus, in cui ha subito alcune difficoltà. Sarà fondamentale per entrambe le squadre dare il massimo e mantenere la concentrazione per ottenere un risultato positivo e accedere alla fase successiva della competizione europea.

ATALANTA SPORTING LISBONA: PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo per qualche istante le probabili formazioni della diretta di Atalanta Lisbona, cercando di individuare i possibili protagonisti del match. Si crede che Gasperini schieri Ederson a centrocampo, affidandosi alla sua capacità di recupero del pallone e alla sua abilità nel costruire azioni offensive.

Passando invece alla formazione biancoverde che dovrebbe contare sulla presenza di Trincao, un fantasista che si distingue per le sue giocate creative e spettacolari. La speranza è che Trincao possa illuminare la partita con la sua classe e regalare ai tifosi qualche momento magico.

ATALANTA SPORTING LISBONA, LE QUOTE

In ultima battuta analizziamo le quote della diretta di Atalanta Sporting Lisbona, supportati dal bookmaker Bwin: il segno 1 che conferirebbe la vittoria alla Dea è fissato a 2,3 mentre il segno X che decreterebbe il pareggio a 2,5. La vittoria lusitana invece a 2,6.











