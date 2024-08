DIRETTA ATALANTA ST. PAULI: ULTIMO TEST PER LA DEA!

Siamo pronti a commentare in vostra compagnia la diretta Atalanta St. Pauli, partita amichevole che chiude il precampionato bergamasco oggi 9 agosto 2024 alle ore 18,30. Piove sul bagnato per Gasperini e i suoi uomini che hanno perso Scamacca per un brutto infortunio e ora le voci di mercato si fanno più insistenti per Koopmeiners. Infatti l’olandese potrebbe accasarsi alla Juventus ma forse riuscirà a giocare la Supercoppa Europea con la Dea.

I tedeschi non sono una squadra particolarmente forte, militano in Serie B nella loro nazione e quest’anno dovrebbero provare l’assalto alla Bundes. Un test importante per vedere il lavoro tattico dei nuovi innesti nerazzurri, magari riusciremo a veder anche Zaniolo che potrebbe a questo punto giocare come punta centrale senza Scamacca. Dunque la diretta Atalanta St. Pauli ci farà compagnia tra poco, non resta che vedere quello che succederà in campo.

DIRETTA ATALANTA ST. PAULI STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Atalanta St. Pauli bisognerà possedere un abbonamento alla piattaforma di diretta streaming video online di Dazn, il telecronista confermato dovrebbe essere Buscaglia. Chi non potesse seguire da casa il match, potrà comunque avere informazioni sulla diretta Atalanta St. Pauli attraverso gli account ufficiali che la Dea mette a disposizione sui propri social.

ATALANTA ST. PAULI: PROBABILI FORMAZIONI

Abbiamo già parlato di Scamacca che sicuramente non farà parte delle probabili formazioni della diretta Atalanta St. Pauli, passiamo ora invece a chi potrebbe giocare: Ederson in mediana potrebbe essere il primo nome da tenere d’occhio grazie alla forza fisica e alle doti di playmaking, mentre in attacco De Ketelaere dovrebbe prendere il posto dell’azzurro infortunato.

Per i tedeschi invece il punto di riferimento nella diretta Atalanta St. Pauli dovrebbe essere Carlo, tedesco con origini italiane che gioca in attacco. Nella precedente stagione ha ben figurato sapendo oltre tirare anche dialogare con i compagni, vedremo se in questa partita ci intratterrà come dovrebbe.

ATALANTA ST PAULI, LE QUOTE

In ultima battuta vediamo le quote della diretta Atalanta St Pauli, grazie al sito della Sisal che ha fornito le sue valutazioni circa questa partita amichevole: il bookmaker in questione mette la Dea vincente a 1,6 (si intende il valore della vincita su quanto messo sul piatto) mentre i tedeschi al 3,8. Il segno X che decreterebbe il pareggio invece a 2,1.