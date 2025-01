DIRETTA ATALANTA STURM GRAZ (RISULTATO 1-0): LA SBLOCCA RETEGUI!

Inizia il match tra Atalanta e Sturm Graz. Zappacosta la mette in mezzo, Scherpen esce male con Hien che non colpisce bene. Zappacosta prova a servire De Roon, tentativo troppo lungo. Errore in lettura di Kolasinac, Camara in area per poco non la sblocca. Retegui! Atalanta in vantaggio! Aiwu e Stankovic non si intendono, palla a Zappacosta che la mette in mezzo, il capocannoniere della serie A la mette in rete. De Ketelaere per Retegui in area, ottima chiusura di Aiwu. (agg. Umberto Tessier)

ATALANTA STURM GRAZ IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

I canali di Sky Sport saranno il punto di riferimento in esclusiva per la diretta Atalanta Sturm Graz in tv, quindi anche per la diretta streaming video sarà necessario essere clienti di Sky Go o Now TV.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Prende finalmente il via la diretta Atalanta Sturm Graz: il compito come detto è abbordabile per la Dea, ma la speranza è comunque che la squadra ritrovi quello smalto che invece sembra aver perso in campionato. Fino alla fine del 2024 avevamo presentato l’Atalanta come giustamente in piena corsa per lo scudetto: poi purtroppo gli orobici sono calati, hanno pareggiato tre partite consecutive e infine sono caduti in casa nella sfida diretta contro il Napoli, in un match in cui avevano sbloccato subito il risultato e poi, ribaltati, erano riusciti a tornare in parità avendo anche l’occasione di fare il colpo grosso e tornare in lotta per il titolo.

Forse il treno è passato definitivamente e si è visto, come ipotesi di quanto dice il campo, che il gioco dispendioso e “rischioso” di Gian Piero Gasperini abbia bisogno di una rosa più ampia; tuttavia in Champions League ci sono tutte le possibilità di arrivare subito agli ottavi e allora leggiamo insieme le formazioni ufficiali perché ci siamo, la diretta Atalanta Sturm Graz prende comincia! ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kolasinac; Palestra, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic; Retegui, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen; Malic, Aiwu, Wuthrich, Lavalée; Chukwuani, G. Stankovic, Yalcouye; Kiteishvili; Bøving, A. Camara. Allenatore: Jurgen Saumel (agg. di Claudio Franceschini)

ATALANTA STURM GRAZ: UNA PARTITA DA VINCERE!

La Champions League torna con la diretta Atalanta Sturm Graz, che infatti sarà una delle due partite delle ore 18.45 oggi, martedì 21 gennaio 2025. Sguardi rivolti quindi al Gewiss Stadium di Bergamo per spezzare il digiuno e aprire le danze della settima giornata del girone unico: la classifica è ancora molto incerta, la Dea ha fatto molto bene in autunno però arriva dalla sconfitta contro il Real Madrid, pur se al termine di una partita giocata molto bene, in tal senso con evidenti similitudini con la sfida contro il Napoli sabato scorso in campionato.

Questo significa che, prima della conclusione di lusso settimana prossima a Barcellona, sarebbe fondamentale sfruttare l’assist offerto dal calendario con la diretta Atalanta Sturm Graz, perché giocare in casa contro una squadra che finora ha perso cinque volte su sei è ovviamente un’occasione d’oro. Gli austriaci non dovrebbero avere più molto da chiedere, anche se restano una rivale coriacea, come dimostra il fatto che finora hanno perso solo una volta con più di un gol di scarto. Sapranno rendere difficile la vita ai nerazzurri nella diretta Atalanta Sturm Graz?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA STURM GRAZ

Abbondante utilizzo dei titolari per Gian Piero Gasperini nelle probabili formazioni per la diretta Atalanta Sturm Graz, quindi indichiamo il 3-4-2-1 con tutti i nomi più attesi a cominciare da Carnesecchi, ormai uno dei migliori portieri in circolazione, protetto dai tre difensori Kolasinac, Hien e Scalvini. Anche a centrocampo sembra essere tutto piuttosto chiaro, con Zappacosta e Ruggeri esterni e in mezzo a loro De Roon ed Ederson nel cuore della mediana, infine si dovrebbe andare sul sicuro anche nel reparto offensivo, con De Ketelaere, Lookman e Retegui contemporaneamente in campo fin dal primo minuto.

Jürgen Säumel è invece l’allenatore dello Sturm Graz, che dovrebbe scegliere il modulo 4-3-1-2 con Khudiakov in porta e davanti a lui i terzini Johnston e Lavalée più i difensori centrali Wuthrich e Geyrhofer. Retroguardia quindi schierata a quattro uomini, ecco poi un centrocampo a tre con Stankovic affiancato dalle mezzali Yalcouye e Chukwuani, mentre qualche metro più avanti agirà Kiteishvili, a sostegno delle punte Boving e Biereth.

ECCO INFINE PRONOSTICO E QUOTE

Lo status della Dea è consolidato anche a livello internazionale, lo dimostra pure il pronostico Snai, che per la diretta Atalanta Sturm Graz è decisamente senso unico. Una vittoria nerazzurra è data quasi per certa, con il segno 1 a 1,18, poi si sale a quote molto alte per le altre ipotesi, cioè quota 7,25 per il segno X e addirittura 13 volte la posta in caso invece di segno 2.