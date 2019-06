Diretta Atalanta Torino primavera/ Streaming video e tv: la prima semfinale scudetto

Atalanta Torino primavera, diretta dall’arbitro Francesco Meraviglia, è la partita in programma oggi lunedi 10 giugno all’Ennio Tardini di Parma, valida come prima semifinale per i play off scudetto del campionato primavera: fischio d’inizio previsto per le ore 20,45. Si accende quindi oggi con la diretta tra Atalanta e Torino primavera la prima partita della Final four che metterà in palio il titolo italiano della competizione giovanile: l’attesa è quindi tanta, anche perché i protagonisti sono di primo livello. Da una parte ecco la Dea, che ha chiuso la stagione regolare del campionato col successo maturato sull’Empoli e la prima posizione nella classifica. Di contro però ci sarà il Torino, che invece avendo chiuso la parte regolare della stagione con la quarta posizione, ha poi dovuto superare la Fiorentina per poter scendere in campo questa sera.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta Atalanta Torino primavera di quest’oggi sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre su Sportitalia, canale numero 60. Ci sarà anche la possibilità di vedere il match in diretta streaming video via internet collegandosi, con dispositivi mobili come smartphone o tablet o con pc o smart tv, sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA TORINO PRIMAVERA

Per le probabili formazioni del primo impegno nei play off scudetto della primavera, Brambilla dovrebbe non solo confermare il 4-3-3 come modulo di partenza ma pure i grandi titolari che hanno portato la Dea così lontana, con l’ovvia accezione di Carnesecchi, chiamato dalla nazionale U20 di Nicolato. Ecco quindi che vi sarà spazio per Ndiaye dal primo minuto tra i pali, con di fronte a sè il quartetto formato da Bergonzi, Heidereich, Okoli e Zortea. Per la mediana vi sarà spazio poi per Gyabusa, Colpani e Kulusevski, mentre in attacco le maglie da titolari dovrebbero cadere sulle spalle di Colley, Traorè e Cortinovis. Conferme per il Torino primavera di Coppitelli, dove vedremo parecchi dei titolari nella sfida contro i Viola di pochi giorni fa. Seguendo il 3-4-3 ecco che tra i pali non mancherà Gemello, che avrà di fronte dal primo minuto il trittico Singo-Ferigra-Sportelli. Nel centrocampo Coppitelli ha le idee ben chiare e dovrebbe quindi puntare su Onisa e Isacco al centro e sul duo Michelotti-Kone sull’esterno. Maglie già consegnate pure in attacco per i granata, con Millico, Rauti e Belkheir presenti in campo dal primo minuto.



