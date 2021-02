Diretta/ Atalanta Torino (Primavera) streaming video e tv: nobiltà perduta

DIRETTA ATALANTA TORINO PRIMAVERA: BELLO SCONTRO!

Atalanta Torino, in diretta dal Centro Sportivo Bortolotti, in programma domenica 7 febbraio 2021 alle ore 12.30, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Nobiltà perduta in campo tra due formazioni che, pur essendo abituate a lottare per altissimi livelli in categoria, si dividono al momento il penultimo e il terzultimo posto in classifica a quota 5 punti, con solo l’Ascoli a quota 0 finora in grado di fare peggio. E’ sicuramente la stagione più nera degli ultimi anni per l’Atalanta campione d’Italia in carica e capace di vincere consecutivamente gli ultimi 2 Scudetti.

I nerazzurri quest’anno pagano il rinnovamento della squadra e hanno dovuto digerire un’amarezza anche in Coppa Italia, con la Lazio che da dominato la partita degli ottavi di finale vincendo 1-3 a Zingonia ed eliminando i bergamaschi. Il Toro invece è reduce da un pesante 4-0 sul campo della Roma subito domenica scorsa in campionato, un ko che ha smorzato gli entusiasmi che si erano riaccesi dopo la precedente vittoria per 2-0 nel recupero contro il Milan, primo successo stagionale per i granata in campionato.

DIRETTA ATALANTA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Torino Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Atalanta e Torino Primavera presso il Centro Sportivo Bortolotti. I padroni di casa allenati da Massimo Brambilla scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Dajcar, Renault, Ceresoli, Oliveri, Cittadini, Berto, Sidibe, Zuccon, Rosa, Vorlicky, Kobacki. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marcello Cottafava con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Sava; Portanova, Spina, Celesia; Todisco, Karamoko, Kryeziu, Greco; Horvath, Viuanni; Cancello.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Atalanta Torino Primavera: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.40 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.90 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.30 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA